Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá, compartió que encabezó el Grito de Independencia este 15 de septiembre desde el Buque Escuela Cuauhtémoc.

El exgobernador de Quintana Roo por el PAN-PRD lanzó arengas por los héroes y heroínas que dieron patria y libertad, rodeado de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

"¡Viva el Buque Escuela Cuauhtémoc, viva la Secretaría de Marina Armada de México, viva la amistad entre México y Canadá, viva la comunidad de México en Canadá!", gritó Joaquín González.

Al tocar la campana y ondear la bandera, el embajador designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un pequeño tropiezo ante la comunidad mexicana y los elementos de la Marina.

Desde el Buque Escuela Cuauhtémoc, en Victoria, Columbia Británica, celebramos junto con la comunidad mexicana residente en esta región de Canadá, el Grito de Independencia y el 216.º aniversario de nuestra Independencia. Una noche de orgullo y unidad por México. ¡Viva México!… pic.twitter.com/hgqPWVhlNi — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) September 16, 2026

Desde Victoria, Columbia Británica, calificó la celebración por el 216 aniversario de la Independencia de México como "noche de orgullo y unidad por México".

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