Nación | 16-09-26 | 09:57 |

Carlos Joaquín González, embajador de México en Canadá, compartió que encabezó el este 15 de septiembre desde el Buque Escuela Cuauhtémoc.

El exgobernador de Quintana Roo por el PAN-PRD lanzó arengas por los héroes y heroínas que dieron patria y libertad, rodeado de elementos de la Secretaría de Marina ().

"¡Viva el Buque Escuela Cuauhtémoc, viva la Secretaría de Marina Armada de México, viva la amistad entre México y Canadá, viva la comunidad de México en Canadá!", gritó Joaquín González.

Al tocar la campana y ondear la bandera, el embajador designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un pequeño tropiezo ante la comunidad mexicana y los elementos de la Marina.

Desde Victoria, Columbia Británica, calificó la celebración por el 216 aniversario de la Independencia de México como "noche de orgullo y unidad por México".

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