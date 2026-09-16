“Es un orgullo ser mexicano, yo creo que es algo que se lleva en la sangre, incluso en la propia alma”, dijo Brandon Roa, quien acudió al centro de Coyoacán acompañado de su familia y portando una peluca del héroe patrio Miguel Hidalgo, una tradición que, aseguró, han mantenido durante varios años consecutivos.

La tarde de este martes, cientos de familias se dieron cita en el Jardín Centenario, el Jardín Hidalgo y las calles aledañas del centro de Coyoacán para celebrar las fiestas.

Con música en vivo, comida, banderas tricolor y risas, el centro de Coyoacán le dio la bienvenida a los visitantes.

“Coyoacán siempre se pone muy bonito en estas fechas, hay ambiente familiar y mucha gente viene con orgullo a celebrar”, añadió Brandon, quien iba acompañado de su familia.

Magnolia Pineda, Mercedes López, Magnolia López y Eduardo López llegaron desde la alcaldía Tlalpan vestidos con ropa típica mexicana para disfrutar de la verbena popular y probar los antojitos que se instalaron en los alrededores de los jardines.

“Nos gusta venir en familia porque aquí se siente muy bonito el ambiente y todavía se conservan muchas tradiciones mexicanas”, dijo Magnolia Pineda mientras caminaba entre los puestos de comida.

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La familia recorrió los puestos de tacos, elotes, garnachas y dulces típicos antes de buscar un lugar para escuchar la música en vivo que sonaba en la plaza.

“Lo mejor es compartir este día juntos, comer algo mexicano y escuchar la música que pone a todos a cantar”, señaló Eduardo López.

Con camisetas de la Selección Mexicana, Eduardo, Miryana, Farah e Ian también fueron a la celebración en el centro de Coyoacán, donde aprovecharon la tarde para convivir entre música y comida.

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