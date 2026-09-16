Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, encabezó su primer Grito de Independencia ante la comunidad mexicana en el Mexican Cultural Institute de Washington.

En sus arengas, el embajador Lazzeri mencionó a Margarita Maza Parada, esposa del expresidente Benito Juárez, quien fue reconocida recientemente como la primera "embajadora histórica" de la República Mexicana.

"¡Vivan nuestros pueblos originarios, vivan nuestros hermanos y hermanas migrantes, viva una Norteamérica unida y humanista!", gritó al recordar a los héroes y heroínas de la patria.

El embajador lo acompañó su esposa Lauren Coughlin y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

"Es un gran orgullo celebrar a nuestro país y compartir con nuestra gente ¡Viva México!", externó en sus redes.

Desde el @MexCultureDC, encabecé mi primer Grito de Independencia como Embajador de México en Estados Unidos. 🇲🇽



Es un gran orgullo celebrar a nuestro país y compartir con nuestra gente.



¡Viva México! pic.twitter.com/oKkMG4CXV3 — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) September 16, 2026

Embajadas envían felicitaciones a México

Como parte del 216 aniversario de la Independencia de México, embajadas de diversos países en nuestro país enviaron sus felicitaciones ante está conmemoración.

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"Felicidades al pueblo de México al celebrar su independencia, su historia y todo lo que hace extraordinario a este país", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Mencionó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum fortalecen una alianza "para hacer que nuestras naciones sean más seguras, más fuertes y más prósperas".

"Mis más cálidas felicitaciones al pueblo de mexicano con motivo de su Día de la Independencia. Canadá se enorgullece de su sólida amistad y asociación con México. Les deseo una excelente celebración. ¡Viva México!", expresó en sus redes el embajador canadiense en nuestro país, Cameron MacKay.

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La embajada de Cuba en México reconoció esta fecha "de profundo significado para su historia" y reafirmó "los entrañables lazos de amistad, solidaridad y hermandad que unen a nuestros pueblos".

Las embajadas de China, Rusia, Alemania e Irán en México, entre otras, también se unieron a esta celebración.

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