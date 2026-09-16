Nación | 16-09-26 | 09:58 |

, embajador de México en Estados Unidos, encabezó su primer ante la comunidad mexicana en el Mexican Cultural Institute de Washington.

En sus arengas, el embajador Lazzeri mencionó a Margarita Maza Parada, esposa del expresidente Benito Juárez, quien fue reconocida recientemente como la primera "embajadora histórica" de la República Mexicana.

"¡Vivan nuestros pueblos originarios, vivan nuestros hermanos y hermanas migrantes, viva una unida y humanista!", gritó al recordar a los héroes y heroínas de la patria.

El embajador lo acompañó su esposa Lauren Coughlin y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

"Es un gran orgullo celebrar a nuestro país y compartir con nuestra gente ¡Viva México!", externó en sus redes.

Embajadas envían felicitaciones a México

Como parte del 216 aniversario de la Independencia de México, embajadas de diversos países en nuestro país enviaron sus felicitaciones ante está conmemoración.

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"Felicidades al pueblo de México al celebrar su independencia, su historia y todo lo que hace extraordinario a este país", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Mencionó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum fortalecen una alianza "para hacer que nuestras naciones sean más seguras, más fuertes y más prósperas".

"Mis más cálidas felicitaciones al pueblo de mexicano con motivo de su Día de la Independencia. Canadá se enorgullece de su sólida amistad y asociación con México. Les deseo una excelente celebración. ¡Viva México!", expresó en sus redes el embajador canadiense en nuestro país, Cameron MacKay.

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La embajada de Cuba en México reconoció esta fecha "de profundo significado para su historia" y reafirmó "los entrañables lazos de amistad, solidaridad y hermandad que unen a nuestros pueblos".

Las embajadas de China, Rusia, Alemania e Irán en México, entre otras, también se unieron a esta celebración.

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