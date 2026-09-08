Después de que el presidente estadounidense Donald Trump publicó un mapa en el cual Canadá y México aparecen cubiertos con la bandera de Estados Unidos, el embajador Roberto Lazzeri llamó a que prevalezca la "cabeza fría".

En una entrevista en el programa Morning Joe, el embajador de México en Estados Unidos señaló que "somos muy conscientes de nuestra soberanía y de nuestra posición como país".

"El trabajo diario que realizamos con nuestros homólogos estadounidenses va más allá de estas publicaciones o de cuestiones que podrían generar polémica.

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"Trabajamos a diario para lograr un mejor entendimiento y un mejor acceso a nuestros propios mercados, así que deberíamos centrarnos en eso", declaró.

Lazzeri mencionó que debería haber un enfoque en construir una relación bilateral que realmente funcione para nuestro plan nacional, que es el "Plan México".

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"Se trata de una renovación de todas las bases industriales en beneficio de la gente. Así pues, tenemos presente el bienestar de la población. Como dice la presidenta Sheinbaum: cabeza fría debe prevalecer para que podamos centrarnos en lo importante".

El mapa que publicó el presidente Donald Trump en Truth Social, que muestra las franjas rojas y blancas de la bandera de EU sobre México, el Caribe y Canadá. Foto: EFE

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bmc