Durante las fiestas patrias, el pozole suele ser uno de los platillos más preparados. Sin embargo, un problema común sucede cuando se prepara en grandes cantidades y corre el riesgo de echarse a perder.

Si quieres evitar que esto ocurra, te compartimos algunas recomendaciones para conservar tu preparación más tiempo y disfrutar hasta el último grano de maíz.

¿Cuánto tiempo dura el pozole?

A través de su canal de YouTube, el ingeniero bioquímico Rafael Carbajal explica que cuando hace frío, los alimentos recién preparados pueden permanecer fuera del refrigerador por un máximo de 2 horas.

En cambio, durante la temporada de calor, cuando las temperaturas suelen alcanzar entre 30°C y 40°C, pueden permanecer alrededor de una hora sin refrigerar.

¿Qué ocurre con el pozole? Cuando está caliente no es, por sí mismo, la causa por la que se eche a perder. El problema surge cuando permanece demasiado tiempo a una temperatura favorable para el crecimiento de microorganismos, que va entre los 5°C y 70 °C.

Además, un artículo de la Academia Española de Nutrición y Dietética señala que cuando se trata de un guisado, puede permanecer en perfectas condiciones hasta 4 días en el refrigerador, siempre y cuando se almacene en recipientes herméticos.

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Pero si preparaste demasiado pozole y ya hasta te hostigó el sabor, es posible congelarlo y extender su periodo de consumo hasta por 3 meses más. Eso sí, es clave mantenerlo bien cerrado para que no se impregne de los olores del refrigerador.

Si no sabes cómo hacer para que tu pozole no se eche a perder, congelarlo es una de las soluciones. Foto: Freepik

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¿Cómo evitar que se eche a perder el pozole?

La limpieza es el primer paso para que tu pozole dure.

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Según el ingeniero bioquímico, si primero cocinas la carne y después agregas el chile, cuando la olla está fuera del fuego, corres el riesgo de introducir microorganismos provenientes de los mismos alimentos y de los utensilios.

Asimismo, es importante no probar la preparación con la misma cuchara con la que se está cocinado, puesto que las bacterias de la boca pueden contaminar la comida y alterar su estructura.

Y una vez terminado el pozole, déjalo enfriar durante una hora antes de llevarlo al refrigerador, ya sea para consumo en días posteriores o para congelarlo.

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El pozole verde se puede preparar con pollo o bistec de res para resaltar las notas herbales. Foto: Freepik

Con estas recomendaciones, lo conservarás durante más días e incluso meses.

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