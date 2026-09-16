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Durante las fiestas patrias, el pozole suele ser uno de los platillos más preparados. Sin embargo, un problema común sucede cuando se prepara en grandes cantidades y corre el riesgo de echarse a perder.
Si quieres evitar que esto ocurra, te compartimos algunas recomendaciones para conservar tu preparación más tiempo y disfrutar hasta el último grano de maíz.
¿Cuánto tiempo dura el pozole?
A través de su canal de YouTube, el ingeniero bioquímico Rafael Carbajal explica que cuando hace frío, los alimentos recién preparados pueden permanecer fuera del refrigerador por un máximo de 2 horas.
En cambio, durante la temporada de calor, cuando las temperaturas suelen alcanzar entre 30°C y 40°C, pueden permanecer alrededor de una hora sin refrigerar.
¿Qué ocurre con el pozole? Cuando está caliente no es, por sí mismo, la causa por la que se eche a perder. El problema surge cuando permanece demasiado tiempo a una temperatura favorable para el crecimiento de microorganismos, que va entre los 5°C y 70 °C.
Además, un artículo de la Academia Española de Nutrición y Dietética señala que cuando se trata de un guisado, puede permanecer en perfectas condiciones hasta 4 días en el refrigerador, siempre y cuando se almacene en recipientes herméticos.
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Pero si preparaste demasiado pozole y ya hasta te hostigó el sabor, es posible congelarlo y extender su periodo de consumo hasta por 3 meses más. Eso sí, es clave mantenerlo bien cerrado para que no se impregne de los olores del refrigerador.
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¿Cómo evitar que se eche a perder el pozole?
La limpieza es el primer paso para que tu pozole dure.
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Según el ingeniero bioquímico, si primero cocinas la carne y después agregas el chile, cuando la olla está fuera del fuego, corres el riesgo de introducir microorganismos provenientes de los mismos alimentos y de los utensilios.
Asimismo, es importante no probar la preparación con la misma cuchara con la que se está cocinado, puesto que las bacterias de la boca pueden contaminar la comida y alterar su estructura.
Y una vez terminado el pozole, déjalo enfriar durante una hora antes de llevarlo al refrigerador, ya sea para consumo en días posteriores o para congelarlo.
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Con estas recomendaciones, lo conservarás durante más días e incluso meses.
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