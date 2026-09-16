Las autoridades iraníes cometieron crímenes contra la humanidad en la represión de las protestas de 2022, que dejó cientos de muertos, afirmó Amnistía Internacional (AI).

El reporte publicado este miércoles por la organización se centra en el movimiento de protesta que empezó en septiembre de 2022 bajo el lema "Mujer. Vida. Libertad".

Su detonante fue la muerte bajo custodia de la kurda iraní Mahsa Amini, que fue detenida por, supuestamente, infringir las estrictas normas de indumentaria que Irán impone a las mujeres.

La represión de estas marchas por parte de las autoridades incluyó "crímenes de lesa humanidad", entre ellos el de asesinato, tortura, violación y desaparición forzada, afirma AI en su informe.

En él cita a 87 miembros de las autoridades, tanto nacionales como regionales, como presuntos responsables en la cadena de mando en la represión de las protestas.

La organización pide que sean llevados ante la justicia internacional, aunque seis de ellos murieron en los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzados el pasado 28 de febrero.

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Las de 2022 habían sido las manifestaciones más importantes ocurridas en Irán en los últimos años, hasta las celebradas a principios de 2026, desencadenadas por la carestía de la vida y que tuvieron su momento culmen en las noches del 8 y del 9 de enero.

En su reporte, Amnistía advierte que la acción emprendida contra estas últimas protestas fue "aún más mortífera y de una magnitud aún más sobrecogedora" que la de 2022.

"Las amplias pruebas recogidas y analizadas en nuestro informe no dejan lugar a dudas: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para aplastar el levantamiento de 2022", declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

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La organización instó a la Asamblea General de la ONU a "crear un mecanismo internacional de justicia penal para procesar a los principales responsables".

Amnistía afirma que identificó a 377 manifestantes y testigos presenciales, incluidos 56 menores, que murieron durante el levantamiento de 2022.

De estos, al menos 326 fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, incluida Minoo Majidi, una mujer de 62 años que fue alcanzada por perdigones metálicos durante una marcha en Kermanshah, en el oeste del país, en septiembre de 2022.

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"La mataron en la calle. Ella había salido a la calle para [reclamar] un cambio, para gritar 'libertad'", contó a la AFP su hija, Mahsa Piraei, que vive fuera de Irán.

"El mundo piensa que las protestas fueron por la libertad de las mujeres. Lo fueron, pero también fueron por la libertad de las personas y el derecho a la vida", agregó.

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