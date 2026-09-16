Metrópoli | 16-09-26 | 10:06 | Actualizada | 16-09-26 | 10:09 |

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México () reportó una calidad del aire buena y aceptable en la Zona Metropolitana del Valle de México durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre.

​De acuerdo con el Índice Aire y Salud de las 08:00 horas, las condiciones atmosféricas registran un nivel "Aceptable" con un riesgo moderado para la salud, siendo las partículas PM 2.5 el principal contaminante detectado.

​En la capital del país, la mayoría de las estaciones de monitoreo registran buena calidad del aire, con excepción de las demarcaciones e , donde los niveles se mantienen en calidad aceptable debido a la concentración de PM2.5.

En el Estado de México, únicamente la estación Nezahualcóyotl reporta índices similares.

​Por su parte, el índice de radiación solar UV se ubica en nivel 2 (es decir, bajo), por lo que las autoridades señalaron que no se requiere protección especial para realizar actividades en exteriores durante este horario.

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mahc/LL

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