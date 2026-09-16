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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) reportó una calidad del aire buena y aceptable en la Zona Metropolitana del Valle de México durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre.
De acuerdo con el Índice Aire y Salud de las 08:00 horas, las condiciones atmosféricas registran un nivel "Aceptable" con un riesgo moderado para la salud, siendo las partículas PM 2.5 el principal contaminante detectado.
En la capital del país, la mayoría de las estaciones de monitoreo registran buena calidad del aire, con excepción de las demarcaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde los niveles se mantienen en calidad aceptable debido a la concentración de PM2.5.
En el Estado de México, únicamente la estación Nezahualcóyotl reporta índices similares.
Por su parte, el índice de radiación solar UV se ubica en nivel 2 (es decir, bajo), por lo que las autoridades señalaron que no se requiere protección especial para realizar actividades en exteriores durante este horario.
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mahc/LL
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