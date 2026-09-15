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Como parte de la conmemoración 216 de la Independencia de México, la Torre Azadi en Irán fue iluminada con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana.
La embajada iraní en México compartió un video de la iluminación y expresó que "México no está en México. Está en el corazón de Irán".
En entrevista con Hispan TV, el embajador de México en Irán, Guillermo Puente Ordorica, destacó esta iluminación como "un gran gesto de amistad”.
Desde Teherán, el diplomático mexicano expresó su agradecimiento por este símbolo que, aseguró, los mexicanos apreciarán durante toda su vida.
La embajada iraní en territorio mexicano resaltó que la Torre Azadi se iluminó con los colores de la bandera mexicana para celebrar el 216 aniversario de la Independencia de México.
"No es solo una torre iluminada. Es un mensaje entre dos pueblos. De Teherán a México: la amistad también puede iluminar una ciudad", expresó la representación diplomática.
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