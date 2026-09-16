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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este miércoles 16 de septiembre en la Ciudad de México.
Aunque existen condiciones limitadas para precipitaciones, con acumulados de lluvia ligeras menores a 15 milímetros, la dependencia emitió una alerta por tiempo severo ante la presencia de vientos con rachas fuertes en la mayor parte de la capital, pronóstico que se extenderá entre las 15:00 y las 19:00 horas.
Durante el día, los vientos serán de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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