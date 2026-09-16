La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este miércoles 16 de septiembre en la Ciudad de México.

​Aunque existen condiciones limitadas para precipitaciones, con acumulados de lluvia ligeras menores a 15 milímetros, la dependencia emitió una alerta por tiempo severo ante la presencia de vientos con rachas fuertes en la mayor parte de la capital, pronóstico que se extenderá entre las 15:00 y las 19:00 horas.

​Durante el día, los vientos serán de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

¡Buen día! Este #miércoles en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo medio nublado a #nublado.



Condiciones limitadas para #lluvias ligeras.



🌡#Temperatura máxima: 26 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/DExYGksRcB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 16, 2026

También te puede interesar

Asesinan a dos mujeres a balazos en la colonia Morelos

[Publicidad]

Explosión de pirotecnia en Aculco, Estado de México, deja al menos 5 lesionados

“Es un orgullo ser mexicano, se lleva en la propia alma”

mahc/LL