Metrópoli | 16-09-26 | 10:04 |

La () prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este miércoles 16 de septiembre en la Ciudad de México.

​Aunque existen condiciones limitadas para precipitaciones, con acumulados de menores a 15 milímetros, la dependencia emitió una alerta por tiempo severo ante la presencia de vientos con rachas fuertes en la mayor parte de la capital, pronóstico que se extenderá entre las 15:00 y las 19:00 horas.

​Durante el día, los vientos serán de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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mahc/LL

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