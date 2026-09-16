En más de 120 años desde su fundación, algunas de las calles, plazas y edificios de la colonia Roma han atestiguado diversas historias, incluso sobrenaturales.

Y ahora que ya viene Halloween, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal (AMIP) ‘revivirá’ uno de ellas en una antigua casa embrujada.

Checa los detalles de la nueva edición del Tour Insólito, la experiencia en la que te convertirás en investigador de lo paranormal.

¿En qué casa embrujada de la Roma es el tour?

La casa embrujada del Tour Insólito es un bonito edificio de la época del porfiriato, en la calle de Puebla, muy cerca del Centro Cultural Telmex y a unos minutos caminando del metro Cuauhtémoc.

Fotos: AMIP

De acuerdo con Antonio Zamudio, fundador y director de la AMIP, se trata de una nueva locación en la experiencia.

Cuenta que la casa se construyó en 1901. Con el paso del tiempo se convirtió en un salón de baile, principalmente en la década de los 30, por lo que “hay fantasmas de pachucos y rumberas atorados ahí”.

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Aquí mismo, (Zamudio lo llama ‘Salón Rumba y Mambo’) funcionó una especie de casino clandestino: “pasaban cosas muy raras por el dinero, las apuestas y el alcohol. De ahí también devienen las historias de fantasmas”.

Foto: AMIP

Ojo: cada locación del Tour Insólito se investiga previamente por miembros de la AMIP, pues la finalidad es organizar recorridos en lugares con presencias ‘del más allá’ que ya han sido confirmadas y documentadas.

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Actualmente, la propiedad funciona como una cafetería llamada 'Culto', con temática de magia y esoterismo, y regularmente recibe un par de bazares de ocultismo y temas afines.

¿Cómo es el tour en la casa embrujada de la Roma?

Como en todas las experiencias del Tour Insólito, cada participante tomará el papel de investigador paranormal, pues la finalidad de la actividad es obtener evidencias de los fantasmas.

Aquí no se garantizan sustos, sino un trabajo de campo que requiere paciencia y la guía de expertos como Zamudio, quien te irá asesorando para capturar los entes a través de psicofonías, fotografías o videos.

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Fotos: AMIP

Para ello, se llevarán a cabo varias experimentaciones. Las sesiones de la ouija son las más comunes, aunque el fundador de la AMIP destaca que, en esta ocasión, se utilizará un metrónomo “de la misma época de la casa”.

Este Tour Insólito tendrá 2 fechas, siendo la segunda la más ‘completa’, pues incluirá una conferencia y convivencia con Zamudio, que también realiza el podcast ‘Historias embrujadas’, y Nazaret Martínez, del podcast ‘Más allá del miedo’.

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Cuando la investigación culmine, los asistentes disfrutarán una cena en el café Culto. Será el momento perfecto para compartir las evidencias obtenidas.

¿Cuándo es el tour en la casa embrujada de la Roma?

El primer tour en la casa embrujada de la colonia Roma es el sábado 3 de octubre; el segundo recorrido es el sábado 31 de octubre, en plena noche de Halloween.

Foto: AMIP

Ambas experiencias iniciarán a las 8:00 p.m. y durarán aproximadamente 3 horas.

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¿Cuánto cuesta el tour en la casa embrujada de la Roma?

La primera fecha del tour en la casa embrujada de la colonia Roma tiene un costo de $1,200 pesos por persona; a segunda es de $1,350.

En ambos casos incluye la cena en la cafetería Culto.

WhatsApp: (55) 4290 4107.

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