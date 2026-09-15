Si eres fan de The Beatles y quieres escuchar en vivo clásicos como “Help!” o “She Loves You”, muy pronto habrá en Ciudad de México un tributo para cantarlos a todo pulmón.

¿Cómo será el tributo sinfónico a The Beatles en CDMX?

Con una trayectoria dedicada a mantener vivo el legado del "cuarteto de Liverpool", la banda mexicana Grupo Morsa hará resonar sus instrumentos junto con una orquesta sinfónica para interpretar las canciones más exitosas de The Beatles.

Este tributo es una opción para los fans de The Beatles que buscan disfrutar sus éxitos en CDMX. Foto: Instagram @morsabeatles

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Este tributo promete una noche de nostalgia y mucho rock para los fanáticos. Con una duración aproximada de 90 minutos, el concierto ofrecerá un repaso musical por los temas originales, pero añadiendo arreglos con contrabajos, violines, violas, violonchelos, alientos y metales.

Solo habrá una fecha para vivirlo, así que ya puedes ir comprando tus entradas a través de Boletia y Tudu App. Los costos dependen de la zona del recinto:

Zona A: $749

Zona B: $649

Zona C: $549

¿Cuándo y dónde es el tributo sinfónico a The Beatles?

Tu cita para este tributo sinfónico es el viernes 25 de septiembre a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

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Dirección: Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan, CDMX

Las puertas se abren 45 minutos antes del concierto. Te recomendamos llegar con tiempo.

El concierto-tributo a The Beatles será en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. Foto: Instagram @morsabeatles

¿Cómo llegar al Centro Cultural Ollin Yoliztli de CDMX?

En transporte público

Puedes bajar en la estación Perisur de la Línea 1 del Metrobús y caminar hacia el parabús sobre Anillo Periférico. Ahí, toma un autobús al oriente, como la Ruta Copesa con dirección al Canal de Chalco, y desciende en la parada Sala Ollin Yolitztli, frente al recinto.

The Beatles con Grupo Morsa. Foto: Tudu App

¿Eres beatlemaniaco? Entonces no te puedes perder esta emocionante noche dedicada a The Beatles

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