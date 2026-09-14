Haciendo su debut en América Latina, el Hyde Mexico City Reforma ofrece una nueva propuesta de hospedaje para los viajeros que quieren descubrir la CDMX y también para quienes buscan una estancia en una visita de negocios.

Se encuentra en una de las avenidas más importantes, con vista al Ángel de la Independencia y una propuesta de gastronomía contemporánea.

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¿Cómo es el nuevo hotel Hyde de la CDMX?

Este hotel nace de un proyecto de reutilización adaptativa, conservando la fachada original del edificio y una infraestructura propia de la época del modernismo mexicano. Y como su nombre lo indica, se sitúa en el emblemático Paseo de la Reforma.

Conoce la propuesta de hospedaje del Hyde Mexico City Reforma. Foto: Cortesía Hyde

En los interiores, las áreas están pensadas para convivir, descansar y disfrutar de la ciudad. Uno de sus espacios destacados es el atrio revestido de mármol verde oscuro y “Vulcano”, escultura del arquitecto mexicano Javier Senosiain que forma parte de la propuesta artística del inmueble.

Dispone de 106 habitaciones, entre estudios y suites, diseñadas para ofrecer una experiencia más allá de un hotel. Incluso, algunas de ellas ofrecen vistas al Ángel de la Independencia.

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Combina mobiliario contemporáneo, decoraciones con texturas y un concepto inspirado en la música. Además, todas las habitaciones ofrecen amenidades básicas de baño, minibar abastecido, cafetera, entre otras.

Para la oferta gastronómica, el Hyde Mexico City Reforma cuenta con:

Enzu Restaurant & Bar: propuesta de cocina japonesa contemporánea. Combina mariscos de Ensenada, ingredientes cultivados en México y productos del país nipón. Su menú incluye platillos para compartir y especialidades preparadas en una parrilla robata de carbón binchotan. Y por supuesto, integra un omakase con experiencias de degustación, y un bar con sake, mezcal, tequila, whisky y cócteles.

Sun & Moon: replicando una sala de estar, reúne opciones de café, pastelería, bocados y snacks para el día. Y se trasforma en un lounge de cocteles durante la noche.

Como espacios adicionales, el hotel tiene salones para eventos o reuniones, y un TechnoGym para ejercitarse.

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El Enzu Restaurant & Bar del Hyde Mexico City Reforma ofrece una propuesta de gastronomía japonesa. Foto: Hyde

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Hyde Mexico City Reforma?

Los precios de hospedaje en el Hyde Mexico City Reforma varían por la temporada y categoría de habitación; pero en promedio, las tarifas por noche van desde los $249 USD o lo equivalente a $4,225 pesos.

Actualmente, mantiene un descuento del 25% por apertura.

Contacto: reservations.cdmx@hydehotels.com o al teléfono 55 9900 3300

La ubicación del Hyde Mexico City Reforma permite explorar distintos puntos de la capital. Foto: Cortesía Hyde

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