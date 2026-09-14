El calendario de la Pensión Bienestar llega a una nueva etapa este lunes 14 de septiembre, con depósitos para un grupo específico de beneficiarios.

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una sucursal el mismo día en que aparece el dinero.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

¿Quién recibe la Pensión Bienestar este lunes 14 de septiembre?

Si el apellido paterno comienza con la letra M, este lunes corresponde recibir el depósito de la Pensión Bienestar.

La Secretaría del Bienestar estableció un calendario para distribuir los pagos de manera ordenada. El esquema avanza conforme al orden alfabético, por lo que no todos los beneficiarios reciben el dinero durante el mismo día.

La dispersión se realiza cada dos meses y los recursos quedan disponibles en la cuenta bancaria del derechohabiente.

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¿Es necesario retirar el dinero el día del depósito?

No. Una de las dudas que suelen surgir con el pago de la Pensión Bienestar es si el beneficiario debe acudir inmediatamente al banco para sacar el dinero.

La respuesta es que no es obligatorio retirarlo el mismo día. La Secretaría del Bienestar ha señalado que los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria del beneficiario hasta que decida utilizarlos o retirarlos.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

¿Cuánto dinero depositan en septiembre y octubre?

El monto depende del programa social al que pertenece cada derechohabiente. Para el bimestre septiembre-octubre, las cantidades establecidas son diferentes para cada apoyo.

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En la Pensión para Adultos Mayores, el depósito es de 6 mil 400 pesos por bimestre.

Para las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo correspondiente es de 3 mil 100 pesos.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el monto es de 3 mil 300 pesos.

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Mientras que el programa para Hijos de Madres Trabajadoras contempla un depósito de mil 650 pesos por cada menor registrado.

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¿Habrá depósito de la Pensión Bienestar el 16 de septiembre?

Hay una fecha que los beneficiarios deben tener en cuenta esta semana, la cual es el miércoles 16 de septiembre.

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Ese día no habrá depósitos, debido a la conmemoración de la Independencia de México. La fecha está considerada como día inhábil, por lo que la dispersión de recursos se interrumpe durante ese día.

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