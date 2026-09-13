No te quedes en casa la noche del 15 de septiembre. Aún estás a tiempo de festejar la Independencia de México con un gran ambiente. Entre los 10 planes que proponemos en CDMX, incluimos una hacienda, una cantina, lucha libre y un par de noches mexicanas en las alturas.

Algunas opciones incluyen mariachi, bailongo, barra libre, cena de cuatro tiempos o buffet mexicano. La transmisión del ‘Grito’ desde el Zócalo, no puede faltar.

Del Bosque Restaurante

En la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, a orillas del Lago Menor, el restaurante Del Bosque se pone en modo mexicano.

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En este icónico restaurante de estilo brutalista —de concreto y vidrio—, su cocina ‘de la granja a la mesa’ preparará una gran variedad de antojitos típicos. Habrá mariachi en vivo y juegos de feria.

Cuánto: $1,295 pesos por adulto y $570 pesos por niño.

A partir de las 20:00 horas.

WhatsApp: (55) 3933 0282.

Rulfo

En Polanco, en el hotel Hyatt Regency Mexico City se encuentra este restaurante de estilo contemporáneo que destaca lo mejor de la gastronomía latinoamericana, especialmente peruana, argentina y mexicana.

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Foto: Hyatt Regency Mexico City

El festejo incluirá un buffet con platillos de diversas regiones del país, una sección dedicada a la cocina del mar, una barra con ensaladas frescas, charcutería, quesos mexicanos, vegetales a la parrilla, además de una estación de panadería y postres mexicanos. Incluye barra libre, música en vivo, mariachi y DJ.

Cuánto: $3,200 pesos por persona.

A partir de las 20:00 horas.

Teléfono: (55) 5283 8700.

Miralto

Celebra en las alturas en el restaurante de la Torre Latinoamericana, con vistas increíbles de la ciudad desde el piso 41.

Foto: Grupo Miralto

Su noche mexicana consiste en una cena de cuatro tiempos. También habrá mariachi, DJ, panorámica del espectáculo de fuegos artificiales en el Zócalo y ruleta mexicana.

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Cuánto: $3,199 pesos por adulto y $1,199 por niño.

A partir de las 20:00 horas.

WhatsApp: (55) 3143 3433.

Hacienda de los Morales

En Polanco, este clásico restaurante, dentro de una antigua hacienda de 1516, alista la fiesta para dar el ‘Grito’. Te espera una verbena con música, juegos, antojitos (sopes, tlacoyos, quesadillas, tacos dorados) y aguas de sabores.

Foto: Hacienda de los Morales

Para la cena, un mariachi anima a los comensales que probarán un menú de cuatro tiempos, El platillo principal es filete de res en salsa de chile poblano.

Cuánto: $1,870 pesos por adulto y $790 por niño.

A partir de las 19:00 horas.

WhatsApp: (55) 3933 3733 y (56) 1122 6911.

BelAir Unique a Wyndham Hotel

A unos pasos del World Trade Center, al sur de la CDMX, el hotel está organizando una noche mexicana, con un ‘tour gastronómico’ por diversos estados del país.

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La velada será versátil, con DJ y varios géneros de música en vivo. En cuanto al festín, se montarán estaciones con platillos de Yucatán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Ciudad de México. Incluye barra libre nacional, esquites, elotes, aguas frescas y una barra de postres mexicanos.

Te recomendamos ir con tu traje típico porque se repartirán premios a los tres mejores.

Cuánto: $1,395 por adulto y $599 por niño.

A partir de las 20:00 horas.

WhatsApp: (55) 5508 6354.

Cityzen

¡Viva México desde las alturas! Así se denomina el evento de este restaurante, otra opción con vistas fabulosas de la CDMX, desde el piso 38 en el exclusivo hotel Sofitel, en Avenida Paseo de la Reforma.

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Foto: Paco de los Monteros

Ya sea que elijas una mesa en el interior o en su terraza, disfrutarás de un menú de cuatro tiempos con pozole estilo Jalisco, tamal de pato, helado de vainilla de Papantla y otras delicias. Tendrá música de DJ y una fiesta post ‘Grito’.

Cuánto: desde $1,800 por persona.

A partir de las 19:00 horas.

Reserva: opentable.com.mx

Salón Tenampa

Con más de 100 años de historia en la Plaza Garibaldi, el Salón Tenampa es una de las cantinas más icónicas de todo México. En el interior, sus murales muestran algunas de las personalidades que han disfrutado de su ambiente: José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas, ‘Cantinflas’, ‘Tin-Tán’, Agustín Lara y muchos otros.

Foto: Salón Tenampa

La llaman “la mejor noche mexicana”, con un buffet de antojitos y platillos típicos fríos y calientes. Como espectáculo se presentarán los Cadetes de Linares, un ballet folklórico, mariachi e imitadores de Yuri, Amanda Miguel, Juan Gabriel y Vicente Fernández.

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Cuánto: $1,300 por adulto y $700 para menores de edad. No incluye bebidas.

A partir de las 19:00 horas.

Sitio: tenampa.com.mx

Hilton Mexico City Reforma

Frente a la Alameda Central, el hotel celebra la ‘Fiesta Mexicana’. Asiste a una cena tipo buffet, con barra libre nacional, kermés con juegos y premios, DJ, mariachi en vivo y transmisión del ‘Grito’. Habrá función de lucha libre entre Esfinge y Dulce Gardenia en contra de Soberano Junior y Calavera 1. ¿A quiénes les vas a ir?

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Cuánto: $2,899 pesos por adulto y $1,199 pesos por niño.

A partir de las 19:00 horas.

WhatsApp: (55) 2569 3984.

Capital Bus

¿Drinks, taquitos, botana y luchas? Este combo estará presente en la noche mexicana de Capital Bus, compañía conocida por sus paseos turísticos en autobús panorámico.

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Foto: Tania Victoria. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

La primera parada es en Casa Pepe —terraza en el Centro Histórico— para saborear unos taquitos y tener una clase rápida para preparar una michelada. Después, un guía te entregará una máscara y te llevará al show de lucha libre. ¿Te animas?

Cuánto: $999 por persona.

A partir de las 18:30 horas.

Reserva: capitalbus.com.mx

Four Seasons Mexico City

Muy cerca de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, en plena Avenida Paseo de la Reforma, el restaurante Zanaya del lujoso hotel Four Seasons Mexico City celebrará la Independencia con una cena especial.

Foto: Four Seasons Mexico City

Aunque el sitio se especializa en gastronomía de la costa mexicana, en esta ocasión preparará un menú de diversas regiones del país. Habrá música en vivo, un espectáculo de ballet folklórico, luces y fiesta con DJ.

Cuánto: $3,400 por persona.

A partir de las 20:00 horas.

Reserva: opentable.com.mx

- La disponibilidad de lugares puede variar en cualquier momento.

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