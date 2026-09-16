Culiacán, Sin. - Con el refuerzo de dos mil 400 elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Mazatlán, se va a trabajar en la captura de los generadores de la violencia y reducir el índice de homicidios dolosos, dijo el secretario de Seguridad Pública del estado, Sinhue Téllez López.

Señaló que a ese municipio se le dividió en 17 cuadrantes y se va a ejercer una vigilancia más fuerte, con acciones para la captura de los responsables de los actos de violencia, como actualmente sucede.

El funcionario estatal de seguridad externó que diariamente hay registros de personas detenidas con armas de fuego, por ventas de drogas, robo de vehículos u otros delitos, por lo que en cada caso se turna a las áreas de justicia competentes para que resuelvan su situación legal.

El funcionario estatal de seguridad externó que diariamente hay registros de personas detenidas con armas de fuego. | Foto: Archivo/Especial.

Precisó que en estos refuerzos que llegaron, mil 600 efectivos son del ejército, mil son personal naval y ochocientos son elementos de la policía federal; con esta fuerza adicional se va a trabajar en el puerto.

Sobre las versiones que se divulgaron de un supuesto enfrentamiento entre grupos armados en la sindicatura de El Salado, en el extremo sur de Culiacán, indicó que personal de la Guardia Nacional inspeccionó el lugar y no se encontró evidencia de algún suceso de dicha naturaleza, ya que los pobladores continuaban con sus rutinas.

Al referirse al operativo especial de las Fiestas Patrias en el Estado, dijo que se mantiene una fuerza de quince mil elementos municipales, estatales y federales con extrema vigilancia, por lo que no se tienen reportes de incidentes graves.

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