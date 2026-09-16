Mérida, Yuc. - Unas 300 personas estuvieron en contacto con el lago de Plaza La Isla en Mérida, donde se confirmó la presencia de la “ameba comecerebros”, por lo que están bajo vigilancia epidemiológica, así lo confirmó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Fue el secretario de la SSY, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, quien precisó que estas personas ingresaron al lago artificial entre el 4 y el 15 de agosto pasado, donde autoridades sanitarias confirmaron la presencia de la ameba Naegleria fowleri, la cual provocó la muerte de un instructor de 34 años de edad a causa de esa enfermedad.

“A todas se les dio seguimiento para detectar oportunamente posibles síntomas y, conforme transcurre el periodo de vigilancia sin signos de enfermedad, algunas son retiradas del monitoreo”, indicó el funcionario.

Señaló que actualmente 240 personas se encuentran todavía bajo vigilancia epidemiológica, las cuales realizaron actividades acuáticas en el cuerpo de agua de esa plaza.

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, precisó que hay vigilancia epidemiológica de quienes ingresaron al Lago de Plaza La Isla en Mérida. | Foto: Facebook @Huacho Díaz Mena.

Alcocer Gamboa comentó que las personas expuestas reciben información sobre síntomas de alerta, entre ellos fiebre, dolor intenso de cabeza, náuseas, vómito y mareos.

También se les proporciona un número de contacto para que, ante cualquier manifestación compatible, acudan directamente a los servicios de salud.

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El funcionario señaló que la vigilancia se extiende durante un mes después de la exposición y, hasta ahora, no se ha confirmado un segundo caso.

Confirmó que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene cerrado el lago de Plaza La Isla desde que comenzaron las investigaciones sanitarias.

Afirmó que se abrió un procedimiento para determinar si las empresas responsables del mantenimiento y la calidad del agua incumplieron obligaciones sanitarias.

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JACL/cr