En la presente administración se han detenido a 11 mil 223 personas por su presunta participación en delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, desde el inicio de la administración hasta junio de 2026 se detuvo a mil 295 presuntos líderes de grupos o de células delictivas, distribuidores de droga, extorsionadores, así como colaboradores dedicados al robo de vehículos y el robo a casa habitación.

De estos mil 295 detenidos, 78 son considerados objetivos prioritarios, catalogados así “por su capacidad de ocasionar violencia, de esta forma se ha logrado la desarticulación de 43 células delictivas”, se refirió en el documento.

Asimismo, de octubre de 2024 a junio de 2026 se han asegurado mil 721 kilos de marihuana, 226 kilos de cocaína, 92.7 kilos de metanfetamina y 15.2 kilos de cristal; un total de 2 mil 54 kilos de drogas.

También se aseguraron tres mil 63 armas de fuego cortas y largas, 10 mil 655 cartuchos y 247 cargadores.

En el documento entregado el primero de septiembre al Congreso capitalino se afirmó que se han asegurado 6 mil 717 vehículos, mil 612 vehículos semicompletos, mil 26 motocicletas desvalijadas y 18 mil 899.6 toneladas de autopartes.

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De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, en menos de dos años se ha detenido a mil 295 presuntos líderes de grupos delictivos. Imagen ilustrativa. Foto: iStock

En el documento se afirmó que como parte de las acciones para el combate al robo de vehículos y a la venta ilegal de autopartes desde inicios de la administración se han llevado a cabo 260 cateos.

De igual forma se cumplimentado 122 órdenes de aprehensión y se capturaron a un total de 259 presuntos criminales relacionados con robo de vehículos y a la venta ilegal de autopartes.

También, como parte de esta estrategia, se aseguraron 567 vehículos y se contabilizaron 17 mil 180 toneladas de autopartes recuperadas.

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Y, se llevaron a cabo 54 inspecciones de verificación, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), con 47 personas presentadas ante el Ministerio.

Aumentan cámaras de seguridad

En la estrategia de expansión de la infraestructura de videovigilancia en la Ciudad de México, donde se priorizó zonas alejadas y áreas con cobertura insuficiente identificadas por la ciudadanía, se aumentó el número de cámaras del C5.

En el informe se afirmó que se pasó de 81 mil cámaras, en octubre de 2024, y se contempla tener más de 120 mil para diciembre de 2026; y que de septiembre de 2025 a agosto de este año se han instalado más de 36 mil cámaras.

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