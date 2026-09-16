El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, asistió al Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México.

Se trató del tercer acto oficial que el congresista encabeza junto a la titular del ejecutivo.

A través de un comunicado de prensa, la Cámara baja informó que junto a Bolaños-Cacho Cué, estuvieron el presidente de la Cámara de Senadores, Higinio Martínez Miranda; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y demás integrantes del Gabinete legal y ampliado, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Destacaron que durante el acto, las y los asistentes apreciaron las maniobras de aproximación del Equipo de Salto Libre “Guerreros águilas”, integrado por mujeres y hombre militares, quienes celebran el 80 aniversario de la creación de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

A su vez, las y los ciudadanos por primera vez presenciaron una formación en masa de 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Área Mexicana y seis de la Guardia Nacional.

Finalmente, el subsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Martínez López, informó a la presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, que desfilaron ante el pueblo de México 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional, 99 charros y 38 niños.

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Además, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, seis aeronaves de la Guardia Nacional y ocho aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes, 26 águilas. Todo ello, sin novedad.

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