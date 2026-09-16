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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de 3 mil elementos participaron en el desfile cívico-militar con el que Tamaulipas conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, realizado en Ciudad Victoria.
El contingente estuvo integrado por 412 elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y Guardia Nacional; mil 31 de la Guardia Estatal y mil 567 estudiantes de 20 instituciones educativas, desde preescolar hasta nivel superior.
También participaron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, además de 40 cabalgantes y 23 motociclistas. El desfile incluyó 42 vehículos de las Fuerzas Armadas, dos embarcaciones de la Armada, dos helicópteros de la Guardia Estatal, 40 caballos y 22 canes.
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El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) presidió la ceremonia y, al término del recorrido, informó que las celebraciones patrias realizadas en los 43 municipios del estado concluyeron sin incidentes, de acuerdo con los reportes recibidos por su administración.
El desfile tuvo una duración de poco más de una hora y fue acompañado por familias que se concentraron a lo largo del bulevar Tamaulipas para observar el paso de los contingentes.
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Villarreal Anaya informó además que este jueves 17 retomará su recorrido por el estado para acudir a los informes de gobierno de presidentes municipales, comenzando por localidades de la zona huasteca y el sur de Tamaulipas.
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