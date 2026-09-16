El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos está "muy cerca de alcanzar un gran acuerdo con México", durante un mitin en Gastonia, Carolina del Norte.

Trump cuestionó: "¿por qué deberíamos sostener a Canadá?, ¿por qué deberíamos sostener a México?, aunque estamos muy cerca de un acuerdo con México, un gran acuerdo, ¿por qué deberíamos mantener a tantos países en Europa? Estamos manteniendo a las naciones europeas con un déficit de 200 mil millones de dólares".

Agregó que "lo único que tenemos que hacer es decir: '¿Saben qué? Ya no vamos a comerciar con ustedes'; no necesitamos nada de lo que tienen. Tenemos automóviles, madera, alimentos... lo tenemos todo".

En el mitin, Trump dijo que "estamos sosteniendo con casi todos los países del mundo y eso realmente no puede seguir así por mucho más tiempo; les voy a decir que... que no podemos hacer eso, simplemente no podemos hacerlo".

La declaración ocurre en medio de las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TMEC.

Hacia México el presidente estadounidense ha pedido hacer más en contra de funcionarios de gobierno presuntamente involucrados con el crimen organizado.

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Con Canadá Estados Unidos ha tenido diversas tensiones comerciales, que han llevado incluso a que se considere a ese país como socio de la Unión Europea.

.@POTUS: America First means fair trade deals — not carrying the world economy on the backs of American workers:



"We allow them to make far more money than they should. We're carrying almost every country in the world, and that really cannot go on much longer."



"Why should we… pic.twitter.com/95Cxo5B3ZI — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 17, 2026

Trump vuelve a prometer dividendo de 5 mil dólares si republicanos ganan las elecciones intermedias

El mandatario también volvió a prometer un pago de cinco mil dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre, una propuesta que vinculó nuevamente a los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, emitiré lo que todos llamaremos de ahora en adelante el dividendo Trump: cada adulto en Estados Unidos recibirá cinco mil dólares", dijo Trump durante el mitin.

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"Y podemos hacerlo, y los demócratas no pueden decir eso, porque no imponen aranceles", añadió el mandatario, quien aseguró que Estados Unidos está recaudando “mucho dinero” gracias a su política comercial.

Trump ya había anunciado la semana pasada, durante la convención republicana celebrada en Dallas, que entregaría ese "dividendo Trump" si su partido conserva ambas cámaras del Congreso.

Entonces aseguró que el dinero tendría que gastarse dentro de Estados Unidos, pero no explicó cómo se financiaría ni cómo se distribuiría.

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La propuesta ha generado dudas incluso entre legisladores republicanos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó que el Congreso tendría un papel en su eventual aprobación, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el pago necesitaría autorización legislativa.

El coste de entregar cinco mil dólares a todos los adultos estadounidenses podría superar el billón de dólares.

Medios estadounidenses y analistas también han señalado que los ingresos actuales por aranceles no serían suficientes por sí solos para financiar un desembolso de ese tamaño y que Trump ya había planteado anteriormente otros "dividendos" financiados con aranceles que no llegaron a materializarse.

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