Cruz Azul volvió a quedarse corto en una cita internacional. Con una actuación discreta, cautelosa y con escasa generación, el equipo dirigido por Joel Huiqui cayó (2-0) ante Inter Miami en la Campeones Cup, dejando escapar una nueva oportunidad de conquistar un título fuera de México.

La gran figura de la noche fue Lionel Messi, quien apareció en el momento indicado para marcar diferencias. El argentino firmó un gol y una asistencia para liderar el triunfo del conjunto de la MLS, que aprovechó mejor sus oportunidades y mostró mayor contundencia frente a un rival que nunca logró encontrar respuestas en la cancha.

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El resultado no pasó desapercibido entre los aficionados. Las redes sociales se inundaron rápidamente de reacciones, críticas y memes contra Cruz Azul, cuyos seguidores volvieron a lamentar una noche complicada en el ámbito internacional, mientras Inter Miami celebraba una nueva conquista de la mano de su máxima estrella.

LOS MEJORES MEMES DE LA DERROTA DE CRUZ AZUL

Los memes se burlan de Cruz Azul tras caer ante Inter Miami

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