La defensa de la corona comenzó como un verdadero viaje en montaña rusa para la estadounidense Iva Jovic, que venció (7-6 y 6-4) a Zeynep Sonmez en una jornada sufrida pero emocionante para sellar su pase a cuartos de final del Abierto de Guadalajara.

El primer set tuvo de todo. Quiebres, golpes ganadores que encendieron a la afición y una definición por tie break. Sonmez, 58 del ranking WTA, tuvo cinco dobles faltas en el primer rollo, y Jovic supo aprovechar esa situación para ponerse en ventaja por 4-0 al comienzo del partido; sin embargo, cuando parecía que el resto del partido sería un trámite, la tenista turca reaccionó. Quebró dos veces para ponerse 4-5 y logró remontar para 6-5. Jovic, número 16 del mundo, recuperó la memoria y sentenció la manga vía tie break.

De ese golpe emocional no pudo recuperarse Sonmez. Estuvo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo de una remontada histórica.

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“Ella empezó jugando mejor, yo entré en un hoyo, bajé un poco mi nivel pero estoy feliz de que pude recuperarme y ganar el tie break, pero debo trabajar para no volver a tener estos tropiezos”, reconoció Jovic en conferencia de prensa.

Después de 2 horas y nueve minutos bajo el sol que acompañó la tarde en el Centro Panamericano de Tenis, la vigente campeona del Abierto de Guadalajara logró sellar su victoria y el boleto a los cuartos de final. Festejó deseándole un Feliz Día de la Independencia al público presente y comenzó a pensar su estrategia para enfrentar a otra excampeona del torneo como la polaca Magdalena Frech, a quien además, viene de eliminar en la primera ronda del US Open.

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“Será un partido difícil, nos enfrentamos recientemente en el US Open así que no hay secretos de ningún lado, ese fue un partido muy difícil y además ella sabe cómo jugar acá, las dos fuimos campeonas en Guadalajara pero voy a crear un plan e intentaré hacer lo mejor para ganar”, agregó Jovic.