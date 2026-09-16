La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) anunció el fallecimiento de Vicente López Rodea, fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias (Canainca).

"Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias", expresó la Confederación en un post de X.

Por su parte, la Canainca también lamentó a través de redes sociales el fallecimiento de López Rodea.

"Expresamos nuestro pésame sincero y nos unimos a la pena que embarga a toda su familia, a sus seres queridos, y a cada uno de los trabajadores de @LaCostenaMx ante esta irreparable pérdida. Nuestro más sentido pésame.", publicaron también en X.

Los socios e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, su Presidente Santiago Hernández Pons Riba y el Presidente Ejecutivo Jonás Murillo González, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de DON VICENTE LÓPEZ RODEA

Quien fuera… pic.twitter.com/4e54pqhd3S — CANAINCA (@CANAINCA) September 16, 2026

¿Quién era Vicente López Rodea?

Vicente López Rodea fue presidente de Consejo de Administración de Grupo La Costeña, continuó con el legado de su familia, ya que su padre, Vicente López Resines, adquirió una tienda de abarrotes en agosto de 1923, del mismo nombre del actual.

Con López Rodea la empresa de conservas alimenticias celebró en 2023 los 100 años de haberse fundado.

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El empresario fue también consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias (Canainca), en la que actualmente participan cerca de 40 firmas.

Se le reconoce como “una guía generosa, siempre dispuesto a compartir su experiencia y conocimiento”, dicho por el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón.

La Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (Canafem) añadió en un mensaje por redes sociales que fue “uno de los grandes industriales de nuestros tiempos y padre de nuestro vicepresidente Juan Carlos López Abad”.

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Por la huella que dejó en Canainca, el presidente actual de dicha cámara, Santiago Hernández Pons Riba y el Presidente Ejecutivo Jonás Murillo González, lamentaron el fallecimiento de López Rodea.

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