Washington. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3.75% y el 4%, en lo que supone la primera subida del precio del dinero en el país desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial.

El banco central estadounidense estimó además que este año probablemente sea necesaria otra subida de sus tasas de interés para combatir la inflación.

Los 12 miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed adoptaron la decisión de manera unánime.

En un comunicado al término de la reunión de dos días de la entidad, la Fed indicó que "la inflación permanece elevada" y que la medida adoptada hoy "favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2%" fijado por el FOMC.

El Comité subrayó además que "el aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado" después de que los datos de agosto mostraran que Estados Unidos creó 162 mil nuevos puestos de trabajo, muy por encima de lo previsto por los analistas, y que su tasa de paro (el 4.1%) se mantuvo sin cambios.

Esa robustez, unida a un IPC que se mantuvo en el 3.4% interanual el mes pasado ante la escalada de los precios del petróleo debido a la guerra en Irán, han llevado a la Fed a determinar que la economía estadounidense puede y debe tolerar el primer endurecimiento monetario en más de tres años.

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La de hoy ha sido la tercera reunión del FOMC que encabeza el presidente de la Fed, Kevin Warsh, que tras, llegar al cargo en mayo, ha insistido en su compromiso firme de combatir las subidas de precios después de que el IPC se haya mantenido por encima de la meta de la entidad durante más de un lustro.

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, se juega el control del Congreso en un momento marcado por el creciente descontento de la población para su campaña en Irán, que ha disparado los precios de los combustibles.

Trump ha insistido varias veces en la necesidad de que la Reserva Federal sea "valiente" y permita a Estados Unidos tener los tipos de interés más bajos del mundo desarrollado para así estimular el crecimiento.

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Durante sus dos días de reuniones a puerta cerrada, los responsables de política monetaria revisaron sus previsiones para la economía estadounidense: esperan que 2026 concluya con una inflación del 3.7% interanual, según la mediana de sus proyecciones, frente al 3.6% estimado en su reunión de junio.

Y estiman por lo tanto que las tasas de referencia se situarán entre el 4% y el 4.25% a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles.*Con información de AFP

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ss/mcc