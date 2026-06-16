La Reserva Federal de Estados Unidos inició el martes la reunión de su comité de política monetaria bajo la égida de Kevin Warsh, de quien el presidente Donald Trump espera recortes de los tipos de interés pese a la mayor inflación.

El encuentro concluirá el miércoles. La Fed anunciará su decisión a las 14H00 locales (18H00 GMT). Warsh ofrecerá después su primera conferencia de prensa como responsable del banco central más influyente del mundo.

No hay ningún suspenso en torno a la política monetaria: se espera un mantenimiento de las tasas, el cuarto consecutivo, que se sitúan entre el 3,50% y el 3,75% desde diciembre.

Incluso es posible que la decisión se tome por unanimidad de los doce miembros con derecho a voto del comité, algo que no ocurre desde hace un año.

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Los inversores observarán muy de cerca los primeros pasos de Warsh.

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"El mercado intenta averiguar si es un halcón o una paloma, o peor aún, un halcón disfrazado de paloma", explica a la AFP Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers.

En la jerga de los bancos centrales, los "halcones" se enfocan en la lucha contra la inflación y son más proclives a subir las tasas, mientras que las "palomas" tienden a apoyar el crecimiento económico mediante tasas bajas.

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"La gente se pregunta cómo hará para gestionar las expectativas tan claras del presidente (Trump), que lo quiere paloma", apunta Sosnick.

Trump reclama una relajación monetaria para reducir los costos de endeudamiento y estimular la actividad.

Esto parecía posible cuando nominó a Warsh a finales de enero. La inflación se moderaba y el mercado laboral, deprimido, daba la impresión de necesitar un empujón.

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Pero el estallido de la guerra en Medio Oriente y la posterior escalada de los costos de la energía cambiaron las reglas del juego al provocar una nueva oleada inflacionaria en Estados Unidos.

La Fed tiene la misión de contener el alza de los precios en torno al 2%, un objetivo incumplido desde hace más de cinco años, además de buscar el pleno empleo.

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