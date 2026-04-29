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La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés por tercera reunión consecutiva para continuar entre el 3.50% y el 3.75%

Se trataría de la última reunión con Jerome Powell al frente del banco central estadounidense, y la decisión llega en medio de la incertidumbre derivada de la guerra en Medio Oriente.

"La inflación sigue siendo elevada, en parte por el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", señaló el banco central, al mantener las tasas en un rango de entre 3.50% y 3.75%.

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