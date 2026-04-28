Banco de México (Banxico) advirtió que si bien las acciones del gobierno federal ante el alza de los petroprecios están siendo favorables para no impactar el bolsillo de los consumidores, no bajarán la guardia.

“Sin minimizar el choque global, sin duda estas medida la (subsidios y acuerdos con gasolineros) están contribuyendo a contener el impacto directo sobre la inflación en nuestro país”, afirmó la gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja durante la sesión de preguntas y respuestas en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Sin embargo, aseguró que debido a la incertidumbre que prevalece en torno al conflicto en Medio Oriente, es importante mantenerse “atentos y vigilantes”.

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“Estaremos listos para actuar en la medida en qué en su caso que estos (riesgos) se puedan materializar”, manifestó.

Aunque pidió no adelantar consecuencias respecto a los posibles efectos que pudieran darse.

No obstante ponderó que México cuenta con fundamentos macro sólidos que son la base para estar en posición de enfrentar los retos que se presenten.

CoDi, sin el éxito esperado

Por otra parte, al responder los cuestionamientos sobre la parte del sistema de pagos, reconoció que herramientas que crearon para hacerlos fáciles, no han funcionado como esperaban

“Sí bien hemos puesto a disposición de las instituciones financieras la posibilidad de generar aplicaciones para ponerlas a disposición del usuario como el CoDi, no han tenido la adopción que se quisiera”, admitió.

Comentó que tras la realización de varios análisis, evaluaron la homologación de esta herramienta con otras para que todos los usuarios puedan utilizarlas más.

CoDi sigue sin alcanzar adopción entre usuarios. Foto: Archivo.

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Mencionó que están trabajando con las instituciones financieras para que a mediados de este año se tenga la versión final de la regulación que pusieron a consulta pública para seguir avanzando en ese sentido.

De la cuota de intercambio para pagos con tarjetas de débito y crédito, dijo que sigue en pie.

“Estamos trabajando para emitir está regulación de tal manera que se fomente el uso de las tarjetas de crédito y débito para que se fortalezca el ecosistema de pagos en el país”, aseguró.

Fintech, avanzan

Respecto a las empresas de tecnología conocidas como FINTECH, Victoria Rodríguez Ceja enfatizó que la agenda de temas digitales son una prioridad para Banxico.

Por eso, indicó que el reto no es frenar la entrada de nuevos participantes sino asegurar que su incorporación se fortalezca para ayudar a mantener un sistema financiero sólido.

La entrada de nuevos jugadores al sistema financiero con la digitalización es un elemento muy importante que contribuye a la competencia e innovación, ponderó.

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Pero al mismo tiempo Banxico busca que sea dentro de un marco en el que prevalezca o se conserve la confianza e integridad en el sistema financiero.

Cómo ejemplo mencionó que se han autorizado la operación de 89 empresas como Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) desde que inició este procedimiento en 2019.

Aseguró que estos nuevos participantes están dando una nueva confirmación que no se veía en el sistema financiero en dónde la digitalización y la innovación están cada vez más presentes para brindar más y mejores servicios a los usuarios.

Fintech ganan terreno en el sistema financiero. Foto: iStock

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También para que las instrucciones sean más eficientes en los servicios a sus clientes.

De ahí que reiteró que los temas de digitalización son una prioridad como parte de sus finalidades de propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

“El Banco de México es el responsable de poner la columna vertebral de este sistema a través del SPEI [Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios]”, afirmó.

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