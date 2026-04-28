Al señalar que Banco de México (Banxico) valorará la pertinencia de un último recorte a la tasa de interés, la gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja, anunció la cercanía del término del proceso de reducciones.

“Consideró que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciamos en mayo de 2024”, dijo en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Enfatizó que desde entonces Banxico ha bajado la tasa de referencia en 450 puntos base congruente con la valoración del panorama inflacionario.

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Victoria Rodríguez dijo que estiman que la inflación se encuentra próxima a retomar un descenso gradual hacia la meta del 3%.

Lo anterior a pesar de un contexto internacional con el conflicto en Medio Oriente y sus efectos en las cotizaciones internacionales sobre los energéticos ya que las expectativas inflacionarias han permanecido bien ancladas.

Durante la reunión de trabajo, la gobernadora destacó que se tiene un efecto limitado por los altos petroprecios debido a las medidas del gobierno federal para contener su alza.

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Sobre los intervalos de variabilidad para la meta, sostuvo que no constituyen un margen de indiferencia, tolerancia o complacencias sino representa la variación natural de la inflación en torno al cumplimiento puntual del objetivo al menor costo posible para la inflación.

Lo anterior no implica inacción sino vigilancia de precios para evitar efectos de segunda ronda e impedir expectativas inflacionarias, manifestó.

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