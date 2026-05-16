El ahorro que realiza la población a través de captación en bancos ha resistido los recortes de tasas de interés del Banco de México (Banxico), al registrar un crecimiento de 1.3% en marzo contra el mismo mes del año pasado, al restar la inflación.

El saldo total llegó a 9.2 billones de pesos, frente a los 8.69 billones reportados un año antes, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El ahorro en los primeros meses de 2026 se sostiene por un mejor desempeño del empleo formal y una mayor preferencia por liquidez inmediata, indicó un análisis de BBVA Research,

BBVA México se mantuvo como la institución con mayor participación de mercado, al concentrar 24.3% de la captación total, con un saldo de 2.2 billones y un avance de 3.6%.

Banorte ocupó la segunda posición con una participación de 13.7%, aunque mostró un crecimiento más moderado de 0.7%, mientras que Santander reportó un alza de 1.1%, con una cuota de mercado de 11.8%.

Entre los bancos de mayor tamaño, Banamex destacó con un incremento de 3.9% en captación, al alcanzar 786 mil millones de pesos, mientras que Citi México avanzó 2.3%.

En contraste, HSBC y Scotiabank registraron retrocesos de 12.8% y 9.9%, respectivamente.

Inbursa también mostró una ligera caída de 0.8%, en tanto que Banco Azteca retrocedió 2.9%.

En el segmento de instituciones medianas y de nicho sobresalió Multiva, al reportar el mejor resultado del sistema, con un avance real de 57.4%, seguido de Banca Mifel, 15.7%, y Monex, 4.7%. Banco del Bajío y Banregio también lograron incrementos de 3.9% y 0.8%, en ese orden.

El director general de Banca Mifel, Daniel Becker, destacó que los productos digitales de nuevos jugadores comienzan a modificar el comportamiento de los ahorradores, después de que los bajos rendimientos ofrecidos por la banca tradicional limitaron la movilidad de los clientes.

En entrevista, señaló que existe un cambio incipiente en la forma en que los usuarios gestionan su dinero, impulsado por una mayor oferta de productos con tasas más competitivas.

El cambio de paradigma, explicó el directivo, comienza a observarse en la disposición de los clientes a comparar alternativas y trasladar sus recursos hacia instituciones que ofrecen mejores condiciones.

En su opinión, este proceso ocurre en un mercado con baja penetración financiera, pero con márgenes elevados para las instituciones.

Becker explicó que los depositantes han sostenido históricamente la rentabilidad del sistema en el país, al aceptar tasas reducidas por sus ahorros, lo que ha generado un rezago frente a otras economías en el que la competencia por el ahorro es mayor.

En este entorno, la digitalización está facilitando el acceso a nuevas opciones y reduciendo las barreras para cambiar de banco.

Indicó que uno de los factores que había frenado esta movilidad es la inercia del cliente, asociada a la confianza en instituciones tradicionales, el desconocimiento de alternativas y una limitada educación financiera.

Sin embargo, señaló que estos elementos comienzan a perder peso conforme los usuarios identifican productos que ofrecen rendimientos por encima de la inflación y condiciones más atractivas.

Dijo que la estrategia digital de Mifel ha mostrado un crecimiento acelerado, con la expectativa de alcanzar un millón de clientes en el corto plazo. El banco reporta un aumento en la captación y en la apertura de cuentas.

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