Los Premios Emmy 2026 dejaron una nueva lista de series para quienes buscan qué ver en streaming. Entre dramas médicos, comedias de terror, ciencia ficción y miniseries criminales, varias de las principales ganadoras ya están disponibles en México.

La 78 edición de los premios tuvo como su producción más reconocida a “La maldición de Widow’s Bay”, que acumuló 14 estatuillas y estableció un récord para una comedia en una misma edición. “The Pitt” volvió a quedarse con el premio a Mejor Serie Dramática, mientras que “DTF St. Louis” ganó como Mejor Serie Limitada o Antológica.

A ellas se suman producciones como “Pluribus”, “Hacks”, “The Beast in Me” y “Spider-Noir”, que también obtuvieron reconocimientos durante la ceremonia principal o en los Creative Arts Emmy.

Pero, después de los premios, queda una pregunta para quienes todavía no las han visto: ¿Dónde se pueden ver las series ganadoras de los Emmy 2026 en México?

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"Widow’s Bay" . Fue la producción que acumuló más premios durante esta edición de los Emmy, con 14. Matthew Rhys ganó como Mejor Actor de Comedia por interpretar a Tom Loftis, alcalde de una comunidad de Nueva Inglaterra que intenta atraer turistas pese a la mala fama del lugar y las supersticiones de sus habitantes.

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El problema comienza cuando aquello que parecía formar parte del folclor local deja de ser solamente una colección de historias. La serie mezcla comedia y terror mientras las antiguas leyendas de la isla comienzan a cobrar fuerza.

¿Dónde ver? Apple TV.

"The Pitt". Por segundo año consecutivo, la producción protagonizada por Noah Wyle obtuvo el reconocimiento a Mejor Serie Dramática.

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La serie sigue una extensa jornada dentro del área de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Center. Cada capítulo representa aproximadamente una hora del turno, por lo que la historia avanza junto con médicos, residentes y enfermeras mientras atienden pacientes y enfrentan la presión acumulada durante el día.

Su segunda temporada llegó a los Emmy con 25 nominaciones y la producción terminó con seis premios.

¿Dónde ver?: HBO Max

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"DTF St. Louis". Protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, la historia comienza alrededor de una aplicación de citas para personas que buscan encuentros extramaritales y una muerte que termina colocando bajo sospecha a quienes rodeaban a la víctima.

A partir de ahí, la producción utiliza el misterio para explorar un triángulo amoroso, la amistad y las crisis personales de sus protagonistas.

¿Dónde ver?: HBO Max.

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"Pluribus". La producción imagina un mundo en el que prácticamente toda la humanidad ha quedado conectada a una conciencia colectiva que promete una existencia feliz. Carol, interpretada por Seehorn, forma parte del reducido grupo que permanece fuera de ella y desconfía de esa aparente utopía.

La serie terminó los Emmy 2026 con seis premios.

¿Dónde ver?: Apple TV.

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"Hacks". Jean Smart volvió a ganar el Emmy como Mejor Actriz de Comedia gracias a Deborah Vance, la veterana comediante de Las Vegas alrededor de la que gira la serie.

La ficción explora su relación profesional y personal con Ava, una joven guionista interpretada por Hannah Einbinder, mientras ambas intentan sobrevivir a los cambios de la industria del entretenimiento y a sus propias diferencias generacionales.

¿Dónde ver?: HBO Max.

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"Spider-Noir". Los superhéroes también tuvieron representación en la gala. Protagonizada por Nicolas Cage, la serie consiguió cinco premios Emmy, incluidos reconocimientos relacionados con fotografía, sonido, efectos visuales, créditos y especialistas.

Ambientada en la Nueva York de los años 30, la historia presenta a Cage como Ben Reilly, un detective privado marcado por su pasado como el vigilante conocido como La Araña.

La producción combina elementos del universo de Spider-Man con las convenciones del cine negro y una ciudad atravesada por la Gran Depresión.

¿Dónde ver?: Prime Video

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