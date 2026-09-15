Macaulay Culkin recordó a Catherine O’Hara como algo más que la actriz que interpretó a su madre en las películas de "Home Alone" ("Mi pobre angelito").Para él, era simplemente “mamá”.

Culkin se unió en el escenario a los coprotagonistas de O’Hara en "Schitt’s Creek", Annie Murphy y Dan Levy, en los premios Emmy la noche del lunes para rendir un emotivo homenaje a la venerada actriz cómica, quien murió el 30 de enero a los 71 años.

“No era solo esposa de Bo (Welch) y madre de Matthew y Luke. Era mi mamá. Era nuestra mamá y, por extensión, es la mamá de todos nosotros”, dijo Culkin.

Culkin instó a los espectadores a llamar a sus madres y recordó cómo O’Hara siguió estando presente para él décadas después de que actuaran juntos en dos películas de "Home Alone". O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre frenética de Kevin, el personaje de Culkin, en la original de 1990 y su secuela de 1992, dos éxitos navideños de taquilla que se convirtieron en favoritos recurrentes de la televisión.

"Esto es lo mejor que podemos hacer por ella esta noche. Estamos aquí por ella. Puede que me haya olvidado dos veces, pero nosotros siempre la recordaremos”, dijo el actor.

O’Hara murió por una embolia pulmonar, y el cáncer rectal figuró como la causa subyacente. Su carrera abarcó cinco décadas, desde la serie canadiense de sketches "SCTV" hasta las películas de "Home Alone", los falsos documentales de Christopher Guest y su actuación ganadora del Emmy como Moira Rose en "Schitt’s Creek".

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Luego, el cantautor Noah Kahan actuó durante el segmento in memoriam, que rindió homenaje a O’Hara y a otros miembros de la industria televisiva que murieron durante el último año. El montaje también recordó al ícono del entretenimiento Dolly Parton, al actor y cineasta Rob Reiner, al actor Isiah Whitlock Jr. y al diseñador de vestuario Bob Mackie, quien fue incluido pese a haber muerto ese mismo día más temprano.

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Murphy, quien interpretó a la hija de O’Hara, Alexis Rose, en "Schitt’s Creek", recordó la risa inconfundible de su compañera de reparto y la alegría que llevó al público.

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“La risa de Catherine era un ‘sí, y’ perpetuo. Desafiaba a cualquiera que la escuchara a sumarse y a sentirse tan encantado como ella, y ella esparcía ese encanto por todas partes”, dijo Murphy.

Murphy describió cómo desconocidos en todo Canadá compartieron con ella su dolor tras la muerte de O’Hara. Señaló que incluyó una nota que le pasaron en un vuelo de Air Canada, un abrazo de un empleado de una gasolinera y una mujer que interpretó un popurrí de los personajes de O’Hara mientras Murphy compraba vino.

“Estas son solo unas muy pocas de las interacciones que he tenido la suerte de vivir y que me recuerdan cuán profundamente ha impactado al mundo Catherine. Y es porque nos dio alegría”, dijo.

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Levy, quien cocreó "Schitt’s Creek" e interpretó al hijo de O’Hara en pantalla, David Rose, dijo que la mayor lección que aprendió de ella fue “decir siempre que sí”, en particular a sus instintos creativos.

“Di que sí a ayudarla a construir un personaje de televisión de más de 60 años que usa minifaldas de cuero y tacones de 8 pulgadas y habla con un extraño acento transatlántico, a veces ininteligible”, dijo Levy.

Recordó las reescrituras nocturnas de O’Hara y las ideas excéntricas que ayudaron a definir a Moira Rose, incluida su colección de pelucas.

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“Di que sí al concepto de una pared de pelucas. Di que sí a que te pida usar una peluca como sombrero. Di que sí a que le ponga nombre a esa peluca. Di que sí a darle espacio para experimentar y crear. Te asombrará a diario y te cambiará la vida”, señaló.

Levy también recordó la generosidad de O’Hara fuera del set.

“Di que sí a sus invitaciones a cenar y a sus historias y a su sabiduría y a su generosidad. Esas son las cosas a las que te aferrarás con más fuerza. Di siempre que sí a cualquier oportunidad de deleitarte en la presencia de la grandeza”, afirmó.

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