El número de personas de 100 años o más en Japón superó por primera vez la barrera de las 100 mil, según datos publicados por el gobierno japonés de cara a la celebración el próximo lunes del Día del respeto a los mayores.

El número total de centenarios aumentó en 7 mil 914 con respecto al año anterior, hasta los 107 mil 677, marcando el 56 año consecutivo de subidas, y la cifra por cada 100 mil habitantes se situó en 87.51, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las cifras, recopiladas hasta el 1 de septiembre, indicaron que, por géneros, el porcentaje de mujeres entre las personas centenarias es de alrededor del 88%: 94 mil 298 frente a los 13 mil 379 hombres.

La mayoría de las personas de 100 años o más son mujeres en Japón: Imagen: Freepik.

Asimismo, la cartera ministerial indicó que las personas con mayor edad por género son Fuyo Kishimoto, mujer residente de Kioto de 114 años, y Hikaru Kato, hombre de Kumamoto de 112 años.

También indicó que la esperanza de vida media en el país asiático en 2025 fue de 87.33 años para las mujeres, y de 81.35 para los hombres.

Por prefecturas, Shimane registró la tasa más alta, con 186.65 personas de 100 años o más por cada 100 mil habitantes, marcando su 14 año consecutivo en el primer puesto; mientras que Saitama tuvo la tasa más baja, con 51.27 por cada 100 mil habitantes.

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Shimane registró la tasa más alta, con 186,65 personas de 100 años o más por cada 100 mil habitantes Foto: Istock

Tokio es la prefectura con mayor número absoluto de centenarios (8 mil 890), pero la proporción respecto a la población total es menor que en zonas rurales como Shimane, al contar con 62.4 por cada 100 mil habitantes.

Cuando estos datos empezaron a recopilarse en 1963 había 153 personas centenarias en Japón. En 1981 superó el millar y en 1998 los 10 mil, un aumento de la longevidad que los expertos atribuyen principalmente al desarrollo de tecnologías y tratamientos médicos.

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