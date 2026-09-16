[Publicidad]
Este miércoles, la Fórmula 1 presentó su calendario para la temporada de 2027. El campeonato mundial constará de 24 carreras, mismo que empezará el 12 de marzo con el Gran Premio de Bahrein y terminará el 12 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dabi.
El Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2027. Cabe recordar que, en el 2025, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la renovación de la carrera hasta el 2028.
Ésta será una de las únicas dos paradas que la máxima categoría del automovilismo hará en la región de Latinoamérica, junto con el Gran Premio de Brasil que se competirá del 5 al 7 de noviembre.
El calendario para la edición de 2027 presentó novedades como el incremento de las carreras sprint, mismas que aumentarán a diez para competirse en los circuitos de Bahrein, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Qatar y Abu Dabi.
Lee también Pato O'Ward carga contra la nueva Fórmula 1: "Es triste de ver"
"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", sentenció el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.
[Publicidad]
Otra de las novedades para la próxima temporada es que Portugal regresará al calendario de la Fórmula 1, al igual que Turquía.
“La Fórmula 1 continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", aseveró Stefano Domenicali, CEO de la máxima categoría del automovilismo.
Este es el calendario completo de la Fórmula 1 para el 2027
- 12-14 de marzo | Gran Premio de Baréin
- 19-21 de marzo | Gran Premio de Arabia Saudita
- 2-4 de abril | Gran Premio de Australia
- 9-11 de abril | Gran Premio de Japón
- 16-18 de abril Gran Premio de China
- 30 de abril-2 de mayo | Gran Premio de Miami
- 21-23 de mayo | Gran Premio de Canadá
- 4-6 de junio | Gran Premio de Mónaco
- 18-20 de junio | Gran Premio de Portugal
- 2-4 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña
- 9-11 de julio | Gran Premio de Austria
- 23-25 de julio | Gran Premio de Bélgica
- 30 de julio-1 de agosto | Gran Premio de Hungría
- 3-5 de septiembre | Gran Premio de Italia
- 10-12 de septiembre | Gran Premio de España
- 24-26 de septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán
- 1-3 de octubre | Gran Premio de Turquía
- 8-10 de octubre | Gran Premio de Singapur
- 22-24 de octubre | Gran Premio de Estados Unidos
- 29-31 de octubre | Gran Premio de México
- 5-7 de noviembre | Gran Premio de Brasil
- 18-20 de noviembre | Gran Premio de Las Vegas
- 3-5 de diciembre | Gran Premio de Qatar
- 10-12 de diciembre | Gran Premio de Abu Dabi
Lee también Gran Premio de Países Bajos se despide con Lando Norris como campeón; Max Verstappen sufre un accidente
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Raúl Jiménez sale lesionado con el Wolverhampton, a días de la Fecha FIFA
Estados
Alcalde de Elota, Sinaloa llama la atención en redes por atuendo para las fiestas patrias; Richard Millán aparece con vestimenta de "inspiración militar"
Mundo
Estados Unidos liga a un mexicano con Cártel del Golfo; acusa a José Flores Flores de ayudar a una organización terrorista
Universal Deportes
La Hormiga González sigue encendido con el Olympiacos y anota su primer gol en Europa League