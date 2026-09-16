Este miércoles, la Fórmula 1 presentó su calendario para la temporada de 2027. El campeonato mundial constará de 24 carreras, mismo que empezará el 12 de marzo con el Gran Premio de Bahrein y terminará el 12 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dabi.

El Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2027. Cabe recordar que, en el 2025, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la renovación de la carrera hasta el 2028.

Ésta será una de las únicas dos paradas que la máxima categoría del automovilismo hará en la región de Latinoamérica, junto con el Gran Premio de Brasil que se competirá del 5 al 7 de noviembre.

El calendario para la edición de 2027 presentó novedades como el incremento de las carreras sprint, mismas que aumentarán a diez para competirse en los circuitos de Bahrein, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo, Qatar y Abu Dabi.

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"Checo" Pérez en su tiempo con Red Bull, durante las actividades del Gran Premio de México 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez - Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", sentenció el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

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Otra de las novedades para la próxima temporada es que Portugal regresará al calendario de la Fórmula 1, al igual que Turquía.

“La Fórmula 1 continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", aseveró Stefano Domenicali, CEO de la máxima categoría del automovilismo.

Este es el calendario completo de la Fórmula 1 para el 2027

12-14 de marzo | Gran Premio de Baréin

19-21 de marzo | Gran Premio de Arabia Saudita

2-4 de abril | Gran Premio de Australia

9-11 de abril | Gran Premio de Japón

16-18 de abril Gran Premio de China

30 de abril-2 de mayo | Gran Premio de Miami

21-23 de mayo | Gran Premio de Canadá

4-6 de junio | Gran Premio de Mónaco

18-20 de junio | Gran Premio de Portugal

2-4 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña

9-11 de julio | Gran Premio de Austria

23-25 de julio | Gran Premio de Bélgica

30 de julio-1 de agosto | Gran Premio de Hungría

3-5 de septiembre | Gran Premio de Italia

10-12 de septiembre | Gran Premio de España

24-26 de septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán

1-3 de octubre | Gran Premio de Turquía

8-10 de octubre | Gran Premio de Singapur

22-24 de octubre | Gran Premio de Estados Unidos

29-31 de octubre | Gran Premio de México

5-7 de noviembre | Gran Premio de Brasil

18-20 de noviembre | Gran Premio de Las Vegas

3-5 de diciembre | Gran Premio de Qatar

10-12 de diciembre | Gran Premio de Abu Dabi

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