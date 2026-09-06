El Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Monza, fue interrumpido, con bandera roja, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Leclerc -ganador en Monza, por segunda vez, hace dos años-, que había salido tercero, perdió el control de su Ferrari en la tercera de las 53 vueltas a las que está prevista la carrera y chocó contra las barreras en la Parabólica, la última de las once curvas del templo de la velocidad.

La carrera se reanudó una vez sean reparados los desperfectos provocados en las barreras de protección por el coche de Leclerc, que salió por su propio pie del Ferrari y aparentemente no tiene lesión alguna.

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En el momento de la interrupción, el británico George Russell (Mercedes) lidera la prueba por delante del francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la 'pole'; el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es tercero, un puesto por delante del otro Alpine, el del argentino Franco Colapinto.