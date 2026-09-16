Un video publicado en la plataforma Instagram por la usuaria harinyaps ha capturado la atención de miles de personas tras registrar el choque cultural experimentado por ella en la Ciudad de México.

El metraje muestra el momento exacto en que la creadora de contenido transita por la vía pública y observa a un grupo de personas reunidas alrededor del icónico personaje de la lucha libre profesional, KeMonito, quien se encuentra firmando autógrafos sobre carteles y fotografías.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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El desconciento de una visitante ante la cultura popular

En las imágenes captadas en el metraje, se observa a la creadora de contenido enfocar su cámara hacia el luchador, caracterizado con su distintivo traje afelpado de color azul y amarillo.

La visitante expresa abiertamente su perplejidad mediante breves cuestionamientos en inglés frente a la escena urbana. "What is this? Long Q4? What? Little monkeys? I'm so confused. People are getting his autograph on these posters. What? I'm confused" (¿Qué es esto? ¿Long Q4? ¿Qué? ¿Los pequeños monjes? Estoy muy confundida. La gente está recibiendo su autógrafo en estos carteles. ¿Qué? Estoy confundida), expresa la turista en el video mientras observa a los transeúntes hacer fila para interactuar con la figura deportiva.

La reacción espontánea ante la venta de mercancía y la firma de autógrafos generó un notable alcance en la plataforma, superando las 60 mil interacciones de aprobación y acumulando miles de comentarios.

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El desconcierto inicial expuesto en el metraje pone de manifiesto el contraste entre la percepción de los visitantes internacionales y las expresiones arraigadas en el folclore urbano de la capital mexicana.

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La pedagogía digital y el reconocimiento al personaje

Tras la difusión de la grabación, la sección de comentarios se convirtió en un espacio de explicación sobre el impacto de la lucha libre en el país. Diversos usuarios hispanohablantes e internacionales intervinieron para contextualizar la trayectoria del personaje. Entre las respuestas integradas en la publicación, destaca la precisión enviada por el usuario luckyloverluis, quien aclaró: "Kemonito a legend of Mexican wrestling, he's retired now and he supports himself by selling merch, and meeting fans" (KeMonito es una leyenda de la lucha libre mexicana, ahora está retirado y se mantiene vendiendo mercancía y conociendo a sus fans).

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Otros usuarios añadieron mensajes orientados a exigir consideración hacia la trayectoria del deportista mexicano, expresando frases como "Más respeto para el jefe" o calificándolo como "el ídolo de la liberación".

La propia autora del metraje añadió posteriormente un mensaje dirigido a la comunidad preguntando si los residentes del país conocían la identidad de la figura observada. La interacción en la publicación transformó la duda inicial en un ejercicio de divulgación sobre la historia del deporte espectáculo y el valor cultural que conservan sus figuras en el espacio público.

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