Un video viralizado en la red social X captó el momento en que una mujer estadounidense confrontó a una barista en un Starbucks de la Ciudad de México por llevar una diadema con los colores de la bandera mexicana, exigiendo que se la quitara por considerarla "ofensiva".

El incidente, ocurrido el 15 de septiembre, ha generado repudio generalizado, con usuarios de redes sociales llamando al "gringo racism" y pidiendo intervención de las autoridades migratorias.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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El enfrentamiento por la diadema tricolor

De acuerdo con el metraje compartido en X, la mujer extranjera, identificada posteriormente como Janine Piepenbrock, se dirige a la barista en inglés, exigiendo que se retire el accesorio para el cabello por "violar la ley".

Ante la confusión de la barista mexicana, la extranjera insiste en tono agresivo, afirmando que el establecimiento es un "lugar americano" y que la diadema con los colores verde, blanco y rojo es inaceptable.

Una testigo graba la escena e interviene en español, pidiéndole a la estadounidense que se calme y recordándole que está en México. La extranjera reacciona gritándole "shame on you" a la testigo. La barista se mantiene visiblemente incómoda pero profesional. El video muestra cómo la situación escala hasta que la extranjera se retira del mostrador, no sin antes recibir recriminaciones de otros clientes presentes.

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La respuesta en redes sociales y la identificación de la agresora

El video, que rápidamente alcanzó miles de reproducciones y compartidos, provocó una ola de reacciones en las que se normaliza el "gringo racism" y se etiqueta a la extranjera como "intolerante". Usuarios de X e Instagram se dedicaron a identificar a la mujer, encontrando su perfil como abogada e incluso localizando la ubicación de su presunta empresa en la CDMX.

Las críticas no se limitaron a la agresora; también hubo llamados a las autoridades mexicanas como el INAMI y la CONAPRED para que actúen contra extranjeros que exhiben comportamientos discriminatorios, argumentando que no es un caso aislado. Muchos usuarios expresaron su indignación por el hecho de que el incidente ocurriera en vísperas de la Independencia de México, sintiéndolo como una profanación al suelo nacional por una "gringa racista".

Una gringa agredió a una chica por llevar un adorno de la bandera de México en la cabeza. Lo peor: estaban en un Starbucks de México.

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La chica le dió su merecido.

👏 pic.twitter.com/Bx4IVqMfyT — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) September 16, 2026

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