Empalme, Son. - La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México por conducto de la Segunda Región Naval, informó que este miércoles 16 de septiembre se activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio, con el fin de brindar apoyo inmediato a la población afectada por las fuertes lluvias registradas esta madrugada en el municipio de Empalme, Sonora.

Dichas acciones se llevan a cabo por parte del personal naval en coordinación con Protección Civil Estatal y de Empalme, mediante recorridos en las áreas de mayor afectación.

En este caso se auxilia en las colonias Bellavista, Pitic, Rony Pesqueira, fraccionamiento El Sahuaro y colonia Moderna Norte, con el fin de brindar apoyo a personal civil durante afectaciones por lluvias en inundaciones, manteniendo labores de limpieza en caminos de tercer orden y viviendas de la localidad, así como evacuaciones en caso de ser necesario.

Realizan labores de limpieza en caminos y viviendas de la localidad, así como evacuaciones. 16/09/2026. | Foto: Cortesía de la Armada de México.

Se exhortó a la población en general a mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales, contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones sobre posibles deslaves de cerros y desbordamientos de arroyos.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrendó su compromiso de salvaguardar la vida humana y los bienes, brindando atención oportuna a la población civil.

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