Diputadas locales impulsan iniciativas para atender de una mejor manera las enfermedades autoinmunes, como el lupus, y para reconocer a las personas neurodivergentes en la Ciudad de México.

La semana pasada se presentaron reformas en la materia para modificar la Ley de Salud y la Constitución capitalina.

La diputada de Morena Valeria Cruz propuso cambios a la Ley de Salud local para que la Secretaría de Salud desarrolle políticas, programas y acciones permanentes para la prevención, detección oportuna, diagnóstico, atención integral, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes, bajo los principios de universalidad, igualdad, no discriminación, perspectiva de género, accesibilidad, integralidad y continuidad de la atención.

Asimismo, la Secretaría podrá establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de pacientes para fortalecer las acciones de investigación, capacitación, difusión, atención médica y acompañamiento de las personas que viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes.

En tanto, la legisladora del PT Diana Barragán impulsa cambios a la Constitución capitalina para que se reconozcan los derechos de las personas neurodivergentes, comprendiendo aquellas con condiciones del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, altas capacidades, y otras variaciones neurobiológicas o del desarrollo.

“Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar su inclusión plena, autodeterminación, autonomía personal y no discriminación en los ámbitos educativo, laboral, de salud y comunitario. Asimismo, implementarán ajustes razonables, accesibilidad cognitiva, diseño universal en la información y comunicación pública, y diagnósticos oportunos y gratuitos en el sistema de salud de la Ciudad de México”, señala su iniciativa.

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La diputada recalcó que busca reconocer en la Carta Magna capitalina que la sociedad es neurodiversa, de la misma forma en que se califica de intercultural o pluricultural, pues la población es una “diversidad de cerebros y de formas de sentir”.

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