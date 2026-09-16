El diputado local de Morena Pedro Haces Lago propuso proteger la identidad digital de las personas después de su muerte.

El legislador presentó una iniciativa para reformar el Código Civil local y la Ley de Operación e Innovación Digital con la finalidad de instaurar la figura de las Directivas Digitales Anticipadas, en las cuales las y los capitalinos dispondrán el destino, acceso, conservación o cancelación de su identidad, cuentas, perfiles y contenidos digitales de carácter personalísimo tras su fallecimiento.

Se propone que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) administre el registro de Directivas Digitales Anticipadas, y garantice la seguridad, confidencialidad y autenticidad de las instrucciones.

“Presentamos esta iniciativa para que cualquier persona pueda decidir, desde el uso de LlaveCDMX, qué quiere que suceda con su identidad digital cuando ya no esté, esto debe de ser de manera gratuita, de manera voluntaria e irrevocable. Esto permitirá que pueda establecer si quiere o no conservar su cuenta o también si quiere eliminarla, o también dejar instrucciones sobre quién pueda administrarla”, sostuvo.

Y añadió: “Nuestra privacidad no debería terminar con nuestra muerte; nuestra voluntad tampoco; y nuestra dignidad, mucho menos. Hoy podemos darle a cada persona el derecho de decidir cómo y ante manos de quién dejar nuestras plataformas. Que nuestros recuerdos digitales no queden a disposición de una empresa. Que tampoco queden en el abandono, sino que permanezcan donde nosotros queramos y decidamos”.

El objetivo sería decidir el destino de la identidad digital

Subrayó que el objetivo de su propuesta es establecer un mecanismo, además del testamento, que permita a las personas decidir, de manera anticipada, el destino de su identidad digital y de los contenidos almacenados en plataformas digitales, teléfonos celulares u otros dispositivos.

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“Esto no sustituye un testamento, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de propiedades, no estamos modificando las reglas de una herencia. Estamos hablando exclusivamente de cuentas, perfiles y contenidos digitales”, aclaró.

Haces Lago explicó que empresas tecnológicas como Google, Apple y Meta cuentan con herramientas para designar contactos o administrar las cuentas de personas fallecidas, pero cada una establece sus propias reglas. Detalló que si una persona no dejó instrucciones, muchas veces son sus familiares quienes tienen que realizar los trámites y procesos para recuperarlas.

Además, su iniciativa busca que se contempla que la Ciudad pueda celebrar convenios con las plataformas digitales para facilitar que las decisiones de la persona que falleció puedan cumplirse.

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