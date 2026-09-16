Si estás buscando un smartphone de gama alta sin gastar una cantidad considerable, el Samsung Galaxy S23 de 256 GB puede ser una alternativa interesante, especialmente porque actualmente se encuentra disponible en Amazon México por tan solo $6,301.00, en su versión reacondicionada. El equipo ofrece características que todavía resultan atractivas para quienes buscan buen desempeño, cámaras avanzadas y una pantalla de calidad.

Uno de sus principales atractivos es precisamente el almacenamiento interno de 256 GB, una capacidad que permite guardar una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin depender constantemente de servicios de almacenamiento en la nube. Además, el modelo cuenta con 8 GB de memoria RAM, por lo que está pensado para ofrecer una experiencia fluida al utilizar diferentes aplicaciones y realizar varias tareas.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S23 de 256GB?

El Galaxy S23 incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de actualización de hasta 120 Hz. Esta característica permite obtener desplazamientos más fluidos al navegar por redes sociales, páginas web o menús, además de favorecer una experiencia más agradable al reproducir contenido multimedia.

Su tamaño también puede resultar atractivo para quienes prefieren teléfonos relativamente compactos. A diferencia de otros smartphones actuales con paneles considerablemente grandes, el Galaxy S23 mantiene unas dimensiones que facilitan su manejo con una sola mano.

Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy

En el apartado de rendimiento, el teléfono incorpora el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, un procesador de ocho núcleos desarrollado para los dispositivos de la compañía. Este componente proporciona la potencia necesaria para ejecutar aplicaciones, reproducir contenido en alta resolución y utilizar videojuegos móviles.

La combinación del procesador con 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento conforma una configuración que continúa siendo competitiva para distintas actividades cotidianas.

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Cámara triple para fotografía y video

El apartado fotográfico es otro de los puntos destacados del Galaxy S23. El teléfono integra una configuración trasera de tres cámaras, compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 10 MP.

Esta combinación permite utilizar diferentes perspectivas al tomar fotografías, desde imágenes amplias de paisajes o grupos de personas hasta acercamientos mediante el telefoto. Para selfies y videollamadas, el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 12 MP.

Además, el equipo puede grabar video en 8K, por lo que ofrece herramientas suficientes para quienes buscan utilizar el teléfono también como cámara para crear contenido.

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Batería y otras características

El Samsung Galaxy S23 incorpora una batería de 3,900 mAh y es compatible con carga rápida de hasta 25 W. También cuenta con carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa, funciones que pueden resultar útiles para quienes utilizan accesorios compatibles.

Entre otras características, dispone de resistencia al agua y polvo IP68, lector de huellas digitales ultrasónico integrado en la pantalla, conectividad 5G y sistema de desbloqueo facial.

Cabe recordar que, al tratarse de un producto reacondicionado, es importante revisar antes de comprar las condiciones específicas del artículo, la garantía disponible, el estado estético y las condiciones de devolución indicadas en la publicación.