Una ovación de casi 25 minutos y el Premio Especial del Jurado convirtieron a “NAZA” en una de las películas más comentadas del reciente Festival Internacional de Cine de Venecia. Sin embargo, fuera de las salas, el documental de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor abrió otro frente, pues autoridades de Israel cuestionaron su contenido y ahora buscan conocer la identidad de las fuentes que participaron en él.

Este miércoles, el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitó al jefe del Shin Bet, David Zini, investigar de dónde proceden los testimonios y materiales utilizados en la producción, así como determinar si hubo divulgación ilegal de información sensible o clasificada. La petición ocurre después de que Zohar planteara también examinar la posibilidad de retirar la ciudadanía israelí a los realizadores.

Pero ¿qué muestra “NAZA” y por qué una película de 80 minutos provocó reacciones que pasaron de los aplausos en Venecia a las críticas del gobierno de Benjamin Netanyahu?

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¿De qué trata “NAZA”?

Dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, integrantes del equipo detrás del documental ganador del Oscar “No Other Land”, “NAZA” reúne los testimonios de 24 integrantes o exintegrantes del ejército y los servicios de inteligencia israelíes que participaron en operaciones relacionadas con la guerra en Gaza.

Sus identidades permanecen ocultas y sus rostros y voces fueron modificados digitalmente. Las entrevistas fueron realizadas bajo estrictas medidas de seguridad, varias de ellas durante la noche en azoteas de Tel Aviv.

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El título procede de “Nezek Agavi”, término utilizado para referirse al daño colateral y, en el contexto que aborda la película, al número previsto de civiles que podrían morir durante un ataque aéreo.

A lo largo del documental, los entrevistados describen los sistemas de vigilancia y selección de objetivos empleados durante la ofensiva israelí en Gaza, entre ellos herramientas apoyadas por inteligencia artificial.

De acuerdo con los testimonios reunidos por los cineastas, estos sistemas permitían identificar presuntos integrantes de Hamas y calcular el posible número de víctimas civiles antes de autorizar determinados ataques. Las Fuerzas de Defensa de Israel han rechazado la caracterización que hace la película de sus operaciones y sostienen que las decisiones finales sobre los objetivos son tomadas por personal militar y que buscan reducir el daño a civiles.

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Una investigación de tres años para NAZA

“NAZA” no comenzó directamente como una película. Su origen está en investigaciones periodísticas publicadas entre 2023 y 2025 por la revista israelí-palestina "+972 Magazine", el medio en hebreo "Local Call" y el diario británico "The Guardian", que también participa como productor del documental.

Durante casi tres años, Abraham y Szor llevaron esos testimonios a la pantalla para que fueran los propios participantes quienes explicaran el funcionamiento de los sistemas utilizados en Gaza.

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La película no revela las identidades de sus fuentes, una decisión que ahora se encuentra en el centro de la controversia. Zohar pidió al Shin Bet determinar quién proporcionó información a los realizadores, cómo fue obtenida y si se utilizó ilegalmente material relacionado con la seguridad israelí.

El documental tuvo su estreno mundial el 10 de septiembre en la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue el único documental seleccionado en la competencia principal.

Al terminar la función, el público permaneció de pie durante aproximadamente 24 minutos y medio, una recepción que distintos medios registraron como la ovación más larga en la historia del certamen. Dos días después, “NAZA” recibió el Premio Especial del Jurado.

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Abraham aprovechó la ceremonia de premiación para defender la importancia de que la cinta pueda ser vista también por el público israelí.

La reacción en su país, sin embargo, comenzó antes de que “NAZA” tuviera un estreno comercial allí.

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Netanyahu critica el documental

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la película como una forma de incitación y cuestionó que sus realizadores presentaran a miembros del ejército israelí como responsables de crímenes de guerra.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, también rechazó las acusaciones presentadas en el filme y señaló que el ejército analizaría posibles acciones ante una eventual filtración de información.

A las críticas oficiales se sumaron mensajes y protestas contra Abraham y Szor. En Ashdod apareció incluso un grafiti con los rostros de ambos acompañados por la palabra “traidores”, mientras los directores han denunciado amenazas en su contra.

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La respuesta también generó una reacción dentro de la industria cinematográfica. Más de mil 500 integrantes del cine israelí firmaron una petición de apoyo a los realizadores y en defensa de la libertad de expresión y creación. Organizaciones israelíes de derechos humanos también se pronunciaron contra las amenazas dirigidas hacia ellos.

La cinta, de 80 minutos, llegará a otros encuentros cinematográficos después de Venecia, mientras sus realizadores buscan que eventualmente pueda exhibirse también en Israel.

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