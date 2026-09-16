En Mayday, John Francis Daley y Jonathan Goldstein, sus directores, regresan a 1987, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética vivían los últimos años de la Guerra Fría. Para los realizadores esta cinta de acción y comedia funciona como un reflejo del mundo actual.

El la historia Ryan Reynolds y Kenneth Branagh interpretan a Troy y Nick, un piloto estadounidense que queda varado en territorio soviético y el segundo, un exagente de la KGB que es la única posibilidad de regresar a casa para el primero.

Mayday coloca frente a frente a estos dos hombres que deben aprender a confiar y expresar lo que sienten porque los dos se necesitan.

Nick tiene dificultades para hablar de sus emociones, mientras Troy rompe parcialmente con lo que podría esperarse de un piloto militar.

“El personaje de Kenneth Branagh tiene problemas para hablar sobre sus sentimientos, mientras que el personaje de Ryan Reynolds, a pesar de ser este piloto naval muy macho e increíble en lo que hace, parece tener un poco más de acceso a sus propios sentimientos y puede ser honesto sobre cómo se siente”, explica Daley en entrevista para EL UNIVERSAL.

Para el realizador, esa diferencia también dialoga con las dificultades que todavía enfrentan algunos hombres para mostrarse vulnerables.

[Publicidad]

“Es definitivamente relevante actualmente por cómo los hombres tienden a no poder acceder a esas emociones. Existe un estigma cultural y definitivamente era algo que queríamos explorar en esta película”.

La risa, a pesar de todo

Todo ocurre sin abandonar la comedia que ha caracterizado buena parte del trabajo de la pareja de directores. El desafío, estuvo en encontrar humor dentro de las situaciones sin convertir el conflicto histórico en un chiste.

“La Guerra Fría no era motivo de risa, pero en las historias que surgen de ella hay potencial para la comedia y la sátira”, señala Goldstein.

[Publicidad]

“Queríamos hacer una película relevante con lo que está sucediendo en nuestro mundo. No se trata sólo de Estados Unidos contra Rusia, sino de cómo parece que vivimos en un momento en el que la gente rápidamente demoniza al otro lado, sea cual sea políticamente, y lo considera su enemigo”, añade sobre el filme ya disponible en Apple TV.

La Guerra Fría les permitió a los directores entender la etapa actual en la que la división del mundo es más clara: dos superpotencias enfrentadas con ciudadanos con ideas distintas de los que viven del otro lado.

“Queríamos recordarle a la gente lo que puede suceder si no tenemos cuidado, si deshumanizamos a nuestros enemigos”, explica.

[Publicidad]

Y es esa distancia es lo que se rompe cuando Troy convive con Nick. Al principio el americano cree saber quién es el hombre que tiene enfrente por su pasado dentro de la KGB, pero el viaje modifica sus certezas.

“Ese es el tema de la película: tu origen nacional o incluso tus ideas políticas no definen quién eres”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.