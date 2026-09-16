Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron el incendio de dos árboles en vía pública, presuntamente provocado por la quema de pirotecnia, en las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa, durante los festejos del Grito de Independencia.

Uno de los casos ocurrió en la calle Tunkas, entre Izamal, en la colonia Popular Santa Teresa, alcaldía Tlalpan, donde un árbol comenzó a incendiarse. Bomberos acudieron al sitio y trabajaron para controlar las llamas.

De acuerdo con los reportes de emergencia, el fuego no provocó personas lesionadas ni afectaciones a viviendas o establecimientos cercanos.

El segundo incendio se registró en la Cerrada San Juan K, entre Bella Vista, en la colonia San Juan Xalpa, alcaldía Iztapalapa. En este punto, los bomberos intervinieron para controlar el fuego que consumía un árbol en la vía pública.

Como medida preventiva, fueron desalojadas alrededor de 30 personas de los departamentos cercanos, sin que se reportaran personas heridas ni daños a los inmuebles o negocios de la zona.

En ambos casos, se investiga si la causa del incendio fue la quema de pirotecnia durante las celebraciones patrias.

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En las últimas 24 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de 167 emergencias en las 16 alcaldías, entre ellas 44 fugas de gas, 33 incendios, 12 árboles caídos, seis cortocircuitos, cuatro volcaduras, dos choques y un rescate de persona.

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