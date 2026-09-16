Marco Rubio, secretario de Estado de EU, declaró que en la relación con México "todavía nos queda mucho trabajo por hacer", al enviar un mensaje por el 216 aniversario de la Independencia de México.

Rubio destacó que "bajo la presidencia de Trump, hemos iniciado un nuevo capítulo en nuestra relación con México, uno en el que ambas naciones se benefician de un comercio más justo, una cooperación mucho más profunda en materia de seguridad y economías de mercado prósperas".

Añadió que "durante demasiado tiempo, ambas naciones han sufrido una epidemia de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva descontrolada y violencia de cárteles que se permitió que se extendiera en México".

Rubio dijo que "el flagelo del narcoterrorismo ha obligado a los mexicanos a vivir con miedo en sus hogares, y el veneno que se introduce de contrabando a través de nuestra frontera es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses.

"El presidente Trump ha realizado esfuerzos históricos para abordar estos desafíos de frente, colaborando con México para debilitar y desmantelar enérgicamente a los grupos narcoterroristas que han intentado mantener al país como rehén de sus caprichos criminales."

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que "todavía nos queda mucho trabajo por hacer juntos. Estados Unidos está comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental durante las próximas décadas".

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Trump destaca labor de Sheinbaum contra narco; pide más acciones

También hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó en una declaración la labor de su homóloga mexicana, Clauda Sheinbaum, en la lucha contra el narcotráfico, pero insistió en el que el país vecino debe "hacer más".

En su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles, el republicano reconoce "la labor de la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común".

Trump considera que la lucha de México contra el narco debe pasar también por "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".

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