Después de una noche de comida, música y celebración, llegó el momento que muchos esperaban: el descanso. Este 16 de septiembre, las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y convirtieron la mañana posterior al Grito de Independencia en una colección de memes sobre el sueño, las calles vacías y, por supuesto, el pozole que quedó de la noche anterior.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026. Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL

La noche del 15 de septiembre estuvo marcada por la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, donde cientos de personas se reunieron para presenciar el tradicional grito.

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En diferentes partes del país, la celebración también se trasladó a casas, restaurantes y plazas, donde las familias aprovecharon la noche mexicana para reunirse alrededor de comida, música y festejos.

Con camisetas de la Selección Mexicana, familias y parejas acudieron a la verbena del centro de Coyoacán. 15/09/2026. | Foto: Karla Guerrero /El Universal.

Y como ocurre cada año, la fiesta no terminó cuando dieron las primeras horas de este miércoles, pues algunas personas salieron desde temprano para disfrutar del Desfile Cívico-Militar; mientras que otras prefirieron quedarse en casa y aprovechar el día de descanso para recuperar horas de sueño.

Pase de revista de la presidenta Claudia Sheinbaum, previo al Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, el 16 de septiembre de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Ese contraste fue uno de los temas que más aprovecharon los usuarios para inundar las redes de memes sobre el Día de la Independencia de México.

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Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México

Algunas imágenes mostraron el panorama que muchos encontraron al salir de casa, como calles con poca gente y una ciudad mucho más tranquila de lo habitual.

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Asimismo hubo quienes plasmaron la comida que sobró después de la noche mexicana, como el pozole, que cada año volvió a ocupar un lugar especial en los memes.

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Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

yo sin saber qué pasó 16 de septiembre pero bien puesta pa faltar a la escuela y tragar pozole pic.twitter.com/SvCPBic3fT — ivana 🇲🇽 (@ivnibedumb) September 15, 2026

También, hubo quienes en tono burlón recalcaron que este día, pero en 1810, el cura Miguel Hidalgo llamó al pueblo de Dolores, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra de los españoles; por lo que a continuación te dejamos los mejores.

vamos a la misa del cura Miguel Hidalgo pic.twitter.com/uiEDlDoIh0 — hass 𖣂︎. ݁ (@lbtytree_) September 15, 2026

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Foto: Captura de pantalla

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