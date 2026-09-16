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Después de una noche de comida, música y celebración, llegó el momento que muchos esperaban: el descanso. Este 16 de septiembre, las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y convirtieron la mañana posterior al Grito de Independencia en una colección de memes sobre el sueño, las calles vacías y, por supuesto, el pozole que quedó de la noche anterior.
La noche del 15 de septiembre estuvo marcada por la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, donde cientos de personas se reunieron para presenciar el tradicional grito.
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En diferentes partes del país, la celebración también se trasladó a casas, restaurantes y plazas, donde las familias aprovecharon la noche mexicana para reunirse alrededor de comida, música y festejos.
Y como ocurre cada año, la fiesta no terminó cuando dieron las primeras horas de este miércoles, pues algunas personas salieron desde temprano para disfrutar del Desfile Cívico-Militar; mientras que otras prefirieron quedarse en casa y aprovechar el día de descanso para recuperar horas de sueño.
Ese contraste fue uno de los temas que más aprovecharon los usuarios para inundar las redes de memes sobre el Día de la Independencia de México.
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Los mejores memes que dejó este 16 de septiembre, Día de la Independencia de México
Algunas imágenes mostraron el panorama que muchos encontraron al salir de casa, como calles con poca gente y una ciudad mucho más tranquila de lo habitual.
Asimismo hubo quienes plasmaron la comida que sobró después de la noche mexicana, como el pozole, que cada año volvió a ocupar un lugar especial en los memes.
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También, hubo quienes en tono burlón recalcaron que este día, pero en 1810, el cura Miguel Hidalgo llamó al pueblo de Dolores, a través del repique de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra de los españoles; por lo que a continuación te dejamos los mejores.
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