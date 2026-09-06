Los memes de esta semana tuvieron como uno de sus protagonistas al mes de septiembre. Una temporada muy particular, marcada por la compra de útiles escolares, las delicias de la gastronomía mexicana, las fiestas patrias y el mal recuerdo de dos temblores en un mismo día.

Memes. Imagen: X

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Todos estos factores dieron motivos de sobra para una ola de memes. Dos días después, el pasado 3 de septiembre, las grandes plataformas de Inteligencia Artificial tuvieron una caída global: ChatGPT, Gemin , Claude y Grok.

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En más de 70 países, según DownDetector, se registraron interrupciones en sus servicios. Fue a las 11 de la mañana y, al menos, 39 mil personas en Estados Unidos reportaron estos estos problemas técnicos, principalmente en Chat GPT. Los memes, claro, no tardaron en ver la luz. Con información de Ana Karen Velazquez y Dann Silva

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