Federica Quijano enfrenta una preocupación como madre ante el futuro de su hijo Sebastián, quien vive con autismo y recientemente tuvo una crisis que obligó a la cantante a trasladarlo de Mérida a la Ciudad de México bajo sedación.

"Tuvo una crisis muy fuerte, me lo tuve que traer de Mérida, lo trajimos sedado para acá", relató la integrante de Kabah, quien explicó que debido a esta situación tuvo que dejar a su hija en Mérida mientras se ocupa del cuidado especial de Sebastián.

La cantante espera que el nuevo tratamiento que comenzará su hijo pueda ayudarlo a manejar mejor sus crisis. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones es qué ocurrirá con él cuando ella ya no pueda estar a su lado para cuidarlo.

"Va a llegar una etapa en la que yo no voy a vivirle para siempre, no voy a estar en una situación física toda la vida; él va a tenerse que ir a un lugar", señaló.

Federica reconoció que hasta ahora no ha encontrado un sitio que considere adecuado para que Sebastián pueda recibir la atención que necesita cuando llegue ese momento.

"No he encontrado el lugar, esa es la frustración más grande para mí", expresó.

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El autismo, o Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición del desarrollo del cerebro que afecta la forma en que una persona se comunica, se relaciona con los demás y percibe el entorno.

El hijo de la cantante tiene 19 años y fue adoptado por Federica cuando tenía un año y medio, de acuerdo con lo que la propia artista ha contado anteriormente, Sebastián fue encontrado en condiciones de abandono y posteriormente recibió el diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), además de presentar un leve retraso intelectual.

Para Federica, todavía hace falta mayor difusión, inclusión y espacios especializados donde las personas que viven situaciones de crisis puedan recibir atención y ser contenidas de manera digna.

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"Como mamás es sumergirte en un mundo donde no ves fondo", expresó la cantante al hablar de los retos que enfrentan las familias que buscan alternativas para garantizar el bienestar y el futuro de sus hijos.

El pasado 18 de agosto Sebastián cumplió 19 años, y Federica le dedicó un amoroso mensaje en redes sociales:

"Familia bella, fue cumpleaños de mi niño, y hoy lo celebramos en alto por ser un guerrero y enfrentarse a la vida sin miedo, con ese corazón lleno de asombro. Celebro a este chiquitín que nos robó el corazón a todos!! hoy te celebro chiquito hermoso por estos 19 años que decidiste escogerme como tu mamá. Te amo con toda el alma y seas siempre bendecido tienes una familia que te ama y te apoya sin importar el cómo ni el porqué, brilla mi amor y enséñales a todos la belleza de personita que te convertiste", se lee.

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La cantante también tiene como hija a María Quijano Tapia, su hija mayor, fue adoptada por Federica cuando tenía apenas tres meses de nacida.

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