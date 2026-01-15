Más Información

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

La cantante, integrante de , fue hospitalizada en días recientes tras sufrir un accidente doméstico en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida en el programa "Ventaneando", la intérprete de "La calle de las sirenas" se encontraba realizando actividades en su hogar cuando un mueble de gran peso colapsó y cayó sobre su mano, provocándole una fractura en el dedo pulgar.

La lesión requirió una cirugía de reconstrucción, en la que se le colocó un injerto de cadáver.

Lee también:

Durante su proceso de recuperación, Federica ha contado con el apoyo de su pareja, la doctora Vanessa Rodríguez Parés, quien se ha encargado de brindarle atención médica y acompañamiento cercano, según se dio a conocer.

Aunque Quijano no ha compartido otros detalles sobre su estado de salud, este jueves 15 de enero publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece a bordo de un avión, señalando que regresaba a su casa en Mérida, donde reside.

En la imagen, Quijano también aprovechó para expresar su agradecimiento a Rodríguez Parés por los cuidados recibidos, escribiendo “Gracias por todo” y etiquetándola.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

Federica Quijano y Vanessa Rodríguez Parés se conocieron a través de un acercamiento profesional relacionado con la medicina regenerativa, y con el tiempo su vínculo se transformó en una relación sentimental. Actualmente, mantienen una relación a distancia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]