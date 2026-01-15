La cantante Federica Quijano, integrante de Kabah, fue hospitalizada en días recientes tras sufrir un accidente doméstico en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida en el programa "Ventaneando", la intérprete de "La calle de las sirenas" se encontraba realizando actividades en su hogar cuando un mueble de gran peso colapsó y cayó sobre su mano, provocándole una fractura en el dedo pulgar.

La lesión requirió una cirugía de reconstrucción, en la que se le colocó un injerto de cadáver.

Durante su proceso de recuperación, Federica ha contado con el apoyo de su pareja, la doctora Vanessa Rodríguez Parés, quien se ha encargado de brindarle atención médica y acompañamiento cercano, según se dio a conocer.

Aunque Quijano no ha compartido otros detalles sobre su estado de salud, este jueves 15 de enero publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece a bordo de un avión, señalando que regresaba a su casa en Mérida, donde reside.

En la imagen, Quijano también aprovechó para expresar su agradecimiento a Rodríguez Parés por los cuidados recibidos, escribiendo “Gracias por todo” y etiquetándola.

Foto: Instagram oficial.

Federica Quijano y Vanessa Rodríguez Parés se conocieron a través de un acercamiento profesional relacionado con la medicina regenerativa, y con el tiempo su vínculo se transformó en una relación sentimental. Actualmente, mantienen una relación a distancia.