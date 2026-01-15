Jesse Cervantes conoció a Yeison Jiménez y a su mánager, Jefferson Osorio, a quien le envió su pésame por la muerte del cantante colombiano, pues desconocía que el representante también iba abordo del vuelo y fue otra de las personas que perdieron la vida.

Durante la "Blow up experience", el locutor de Exa contó que tuvo la oportunidad de conocer a Jiménez, en una ocasión que viajó a Colombia y su mánager lo invitó a comer para que conversaran.

Durante esa charla -recuerda Cervantes-, el cantante fallecido le habló de sus deseos de hacer un cover de alguna de las canciones de Joan Sebastian, del que era un gran admirador pues, cuando era menor y aún estudiaba, decían en la escuela que "el Poeta del pueblo" era su padre biológico.

Así, Jesse le dijo que se comprometía a investigar acerca de los derechos que tenían las canciones de Joan, sin embargo, el colombiano ya no podría ver realizado su sueño.

"Fui a Bogotá a una convención y me invitaron a comer, estuvimos Jefferson, su madre y Yeison platicando; él tenía una ilusión muy grande de grabar música de Joan Sebastian y le dije ´déjame ver lo de los derechos de las canciones, con sus hijos y todo eso´", contó a "Ventaneando".

Fue por eso que, al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez, envió un mensaje inmediatamente a Jefferson, el cual ya no llegaría al mánager, pues él también iba a bordo de la avioneta que se desplomó.

"Cuando muere Yeison, yo no sabía que iba Jefferson con él y le escribí ´Jefferson para mandarte un abrazo, siento mucho lo de la muerte de Yeison, que en paz descanse´", seguramente el celular iba calcinado en el avión", dijo visiblemente conmovido.

Con la única persona del equipo con quien pudo hablar fue con "Chico", el conductor de Jefferson, quien dijo que sonaba consternado por la tragedia.

