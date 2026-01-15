Más Información

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

Chimamanda Ngozi Adichie; acusan negligencia médica tras la muerte de su hijo de 21 meses

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

México concentra hallazgos de dinosaurios; Coahuila destaca, pero no es el único caso

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

conoció a y a su , a quien le envió su pésame por la muerte del cantante colombiano, pues desconocía que el representante también iba abordo del vuelo y fue otra de las personas que perdieron la vida.

Durante la "Blow up experience", el locutor de Exa contó que tuvo la oportunidad de conocer a Jiménez, en una ocasión que viajó a Colombia y su mánager lo invitó a comer para que conversaran.

Durante esa charla -recuerda Cervantes-, el cantante fallecido le habló de sus deseos de hacer un cover de alguna de las canciones de Joan Sebastian, del que era un gran admirador pues, cuando era menor y aún estudiaba, decían en la escuela que "el Poeta del pueblo" era su padre biológico.

Lee también:

Así, Jesse le dijo que se comprometía a investigar acerca de los derechos que tenían las canciones de Joan, sin embargo, el colombiano ya no podría ver realizado su sueño.

"Fui a Bogotá a una convención y me invitaron a comer, estuvimos Jefferson, su madre y Yeison platicando; él tenía una ilusión muy grande de grabar música de Joan Sebastian y le dije ´déjame ver lo de los derechos de las canciones, con sus hijos y todo eso´", contó a "Ventaneando".

Fue por eso que, al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez, envió un mensaje inmediatamente a Jefferson, el cual ya no llegaría al mánager, pues él también iba a bordo de la avioneta que se desplomó.

Lee también:

"Cuando muere Yeison, yo no sabía que iba Jefferson con él y le escribí ´Jefferson para mandarte un abrazo, siento mucho lo de la muerte de Yeison, que en paz descanse´", seguramente el celular iba calcinado en el avión", dijo visiblemente conmovido.

Con la única persona del equipo con quien pudo hablar fue con "Chico", el conductor de Jefferson, quien dijo que sonaba consternado por la tragedia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. Foto: AP

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]