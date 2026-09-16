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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 16 de septiembre se tienen previstas tres movilizaciones del grupo Plataforma 420 al mediodía: en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos.
La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
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